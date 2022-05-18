Українські військові звільнили ще один населений пункт під Харковом. Бої продовжуються

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

Фото: українські військові звільнили ще один населений пункт під Харковом (Google.com)

"За результатами наступу наших військ звільнено населений пункт Дементіївка. Противник веде наступ в районі населеного пункту Тернова, бойові дії тривають", - пише пресслужба Генерального штабу.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що наші бійці на північному сході Харківської області вже знаходиться неподалік від кордону. Вони спробують вийти на рубіж країни найближчими днями.

Як відзначив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, в першу чергу українські військові планують звільнити від окупантів північ області.

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