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Стало відомо, на скільки продовжать воєнний стан і мобілізацію в Україні

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Київ, Середа 18 травня 2022 17:47
Стало відомо, на скільки продовжать воєнний стан і мобілізацію в Україні Фото: Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

З'явилися подробиці внесених президентом Володимиром Зеленським законопроектів щодо продовження термінів дії воєнного стану та нові часові рамки проведення загальної мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіційний вебпортал парламенту.

Глава держави запропонував 25 травня продовжити термін дії воєнного стану на 90 діб, тобто до 23 серпня. Мотивом до такого рішення стало продовження широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Раніше Верховна Рада продовжувала дію воєнного стану на 30 днів.

Окрім того, Зеленський видав указ про продовження термінів проведення загальної мобілізації. Через агресію РФ її теж планують продовжити з 25 травня ще на 90 діб.

Нагадаємо, Україна запровадила режим воєнного стану вранці 24 лютого 2022 року після початку повномасштабного російського вторгнення. Після цього Рада продовжила воєнний стан на 30 днів, а потім ще на 30 днів – до 25 травня.

Відповідно до закону про воєнний стан, на території України може вводитися обов'язкова трудова повинність, відчуження особистого майна, обмеження на пересування, комендантська година, заборона на торгівлю зброєю і алкоголем, заборона на масові заходи і страйки, обмеження роботи засобів зв'язку та інтернету, а також заборона військовозобов'язаним змінювати місце проживання.

Нагадаємо, що президент Зеленський підписав закон про соціальний захист політичних в'язнів і військовополонених.

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