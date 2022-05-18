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Порушено нейтралітет Молдови. Санду закликала РФ вивести свої війська з Придністров'я

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Середа 18 травня 2022 19:45
Порушено нейтралітет Молдови. Санду закликала РФ вивести свої війська з Придністров'я Фото: президент Молдови Майя Санду (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росія має вивести свої війська з території Придністров'я, тому що присутність її солдатів порушує нейтралітет Молдови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Молдови Майї Санду під час виступу в Європейському парламенті.

"Сьогодні немає неминучої загрози залучення Молдови до війни, ми - нейтральна країна, але для цього ми закликаємо до виведення російських військових з території Придністров'я, тому що їхня присутність порушує наш нейтралітет", - заявила Санду.

Вона також наголосила, що політичне керівництво країни намагається створити мирне вирішення придністровського конфлікту, яке враховуватиме суверенітет та територіальну цілісність Молдови.

"Ми не хочемо дестабілізації, ми маємо бачення мирної реінтеграції країни", - зазначила президент.

Нагадаємо, раніше Майя Санду заявляла, що ризику близького поширення військових дій на територію Молдови поки що немає.

Також ми писали, що у Придністров'ї проводиться підготовка до евакуації сімей офіцерів оперативної групи російських військ.

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Молдова Приднестровье Мая Санду Війська РФ
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