Єврокомісія затвердила план післявоєнної відбудови України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-мінстра Дениса Шмигаля .

Зазначається, що план розробила Національна рада з питань повоєнного відновлення. Саме на цей документ буде спиратися Євросоюз. За словами глави уряду, Україна буде "власницею" процесу. Для максимальної прозорості та ефективності планується залучити європейських партнерів.

План відбудови містить чотори головні принципи:

відбудова всієї інфраструктури за найновішими стандартами та європейською політикою;

модернізація української держави та інституцій;

максимальна інтеграції України з ЄС в усіх сферах і напрямках;

економічна трансформація, в тому числі нові можливості для українського бізнесу.

"Ми вдячні Єврокомісії за прийняття цього документу, який демонструє надзвичайний рівень солідарності з нашою країною. Ми впевнені у перемозі й так само впевнені, що відбудуємо нашу прекрасну Україну, яка буде сильним та рівноправним членом Європейського союзу", - додав Шмигаль.