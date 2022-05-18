Обстріляний "Азот", четверо загиблих та дитина в реанімації: доба в Луганській області

Російські окупанти за добу завдали 15 артилерійських ударів по Луганській області, завод "Азот" вкотре піддався атаці. Загинули четверо людей, постраждала дитина - вона зараз в реанімації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Вчора у Привіллі біля річки Сіверський Донець знайдено двох загиблих із ушкодженнями у вигляді мінно-вибухових травм, також надійшла інформація про втрачені життя у Золотому та Попасній. Зараз лікарі в Дніпрі борються за життя 15-річної дитини з Гірського, яка позавчора після обстрілу населеного пункту росіянами отримала травму нирок", - написав Гайдай.

Крім того, вчора осколкове поранення нанесене жителю Сєвєродонецька.

"Вдень росіяни вкотре відкрили вогонь по "Азоту" - пошкоджено одну із адмінбудівель та прохідну об’єднання. Загалом 15 артилерійських атак витримав наш обласний центр протягом 18 травня. Руйнувань зазнали 12 багатоповерхівок, у декількох з них згоріли квартири та дах", - розповів Гайдай.

Також полум’ям були охоплені торговельні павільйони міста.

"По селах Попаснянської громади вчора завдано ракетно-бомбових ударів із літаків Су-35. Пошкоджень багато. З виявлених - будинки в Золотарівці, Комишувасі, Врубівці, а також у місті Гірське", - додав очільник ОВА.

Фото: в Луганській області через обстріли за добу загинули 4 людей (t.me/luhanskaVTSA)

Нагадаємо, вчора українські військові відбили на Донбасі 12 атак російських військ. Знищено велику кількість ворожої техніки, в тому числі 10 безпілотників.

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