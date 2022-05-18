Фінляндія і Швеція офіційно подали заявки на вступ до НАТО

Фінляндія і Швеція офіційно подали заявки на вступ до Альянсу в штаб-квартирі в Брюсселі. Посли двох країн передали документи генеральному секретарю НАТО Єнсу Столтенбергу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Це історичний момент, яким ми повинні скористатися", - заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на короткій церемонії, на якій посли Швеції і Фінляндії в Альянсі передали свої листи-заявки в білих папках з тисненням їх національного прапора.

Як заявив Столтенберг, Альянс вважає, що приєднання Фінляндії і Швеції значно зміцнить його позиції в Балтійському морі. "Я тепло вітаю прохання Фінляндії та Швеції про вступ до НАТО. Ви - наші найближчі партнери, і ваше членство в НАТО підвищить нашу загальну безпеку", - сказав він.

Швеція і Фінляндія зберігали нейтралітет протягом всієї холодної війни, і їх рішення про вступ до НАТО є одним з найбільш значних змін в архітектурі європейської безпеки за останні десятиліття, що відображає різкий зсув в громадській думці в скандинавському регіоні після російського вторгнення в Україну 24 лютого.

Процес вступу, який, як очікується, займе всього кілька тижнів.

За словами дипломатів, ратифікація всіх 30 союзних парламентів може зайняти до року.

Нагадаємо, 17 травня міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто підписав заявку скандинавської держави на вступ до Північноатлантичного альянсу.

Раніше заявку на вступ до НАТО підписала міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде.

Про те, як Швеція і Фінляндія вирішили порвати з багаторічним нейтралітетом та що може перешкодити їх приєднанню до Альянсу і як це вплине на Україну - докладніше в матеріалі РБК-Україна.