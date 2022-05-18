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Миколаїв зазнав ракетного удару. Загорівся будинок, є постраждалий

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Миколаїв, Середа 18 травня 2022 09:21
Миколаїв зазнав ракетного удару. Загорівся будинок, є постраждалий Фото: Миколаїв зазнав ракетного удару (dsns.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 18 травня через ворожі ракетні обстріли Миколаєва спалахнула пожежа в приватному будинку. Внаслідок чого постраждала щонайменше одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"Зранку 18 травня у Миколаєві внаслідок ракетного обстрілу російськими збройними силами виникла пожежа приватного будинку в Інгульському районі. Відомо щонайменше про одного постраждалого з осколковими пораненнями", - йдеться в повідомленні.

За інформацією видання, яке посилається на коментар рятувальників, загоряння житлового будинку ліквідували на площі 50 квадратних метрів.

Нагадаємо, сьогодні російські війська також завдали ракетних ударів по Дніпру. В результаті постраждала одна людина, були пошкоджені та зруйновані будівлі, а також об'єкт інфраструктури.

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Миколаїв ракетный удар
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