Під Куп'янськом ЗСУ знищили російський винищувач
Військовослужбовці Збройних сил збили черговий ворожий літак в українському небі. Інцидент із російським Су-34 трапився поблизу окупованого Куп'янська Харківської області.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на допис офіцера 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ Юрія Кочевенка у Facebook.
Винищувач-бомбардувальник РФ захисники України збили на Харківщині. Пізніше з'явилося аудіо радіоперехоплення з борту Су-34 після удару Збройних сил України.
"Щойно, під Куп'янськом, Харківська область, ЗСУ знищили російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Бо це є наше небо", – написав офіцер Кочевенко.
Судячи з радіоперемовин екіпажу, в російського Су-34 загорівся лівий двигун. Пілот і штурман збиралися катапультуватися.
До слова, російські війська здійснили невдалі спроби наступу на Донбасі.
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