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Під Куп'янськом ЗСУ знищили російський винищувач

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Харківська область, Середа 18 травня 2022 22:30
Під Куп'янськом ЗСУ знищили російський винищувач Фото: Збитий в Україні Су-34 (t.me/ressentiment_channel)
Автор: Антон Федорців

Військовослужбовці Збройних сил збили черговий ворожий літак в українському небі. Інцидент із російським Су-34 трапився поблизу окупованого Куп'янська Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на допис офіцера 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ Юрія Кочевенка у Facebook.

Винищувач-бомбардувальник РФ захисники України збили на Харківщині. Пізніше з'явилося аудіо радіоперехоплення з борту Су-34 після удару Збройних сил України.

"Щойно, під Куп'янськом, Харківська область, ЗСУ знищили російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Бо це є наше небо", – написав офіцер Кочевенко.

Судячи з радіоперемовин екіпажу, в російського Су-34 загорівся лівий двигун. Пілот і штурман збиралися катапультуватися.

До слова, російські війська здійснили невдалі спроби наступу на Донбасі.

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Російська Федерація Україна Збройні сили України ВВС РФ Купянск Війна Росії проти України
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