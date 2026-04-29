Снег и исторический "минус": где в Украине апрель установил очередной холодный рекорд (видео)
Апрель не устает удивлять украинцев почти зимней погодой. Сегодня в некоторых областях снова заснежило, а синоптики зафиксировали очередной температурный рекорд.
Где украинцы заметили снег 29 апреля
Снег в среду, 29 апреля, заметили местами жители и гости Львовской области. Соответствующими кадрами делятся местные паблики.
"Львов снова присыпает снегом - морозные рассветы еще держатся", - рассказали утром в Telegram-канале "Типовий Львів".
"Во Львовской области... пролетает снежок. Чудеса природы", - подтвердил Telegram-канал "Львівич. Новини".
На опубликованных кадрах видно, что снег - хоть и небольшой, но все же достаточно заметен.
О снеге в воздухе сообщают также в Прилуках Черниговской области.
Не обошли стороной "белые мухи" и Сумскую область.
Наприкінці квітня в низці регіонів України випав #сніг. @rbc_ukraine публікує кадри з Сумщини
Местами снег пролетает также в столичном регионе. Заметили его даже в Киеве.
В каком городе зафиксировали температурный рекорд
Согласно информации специалистов Львовского регионального центра по гидрометеорологии, очередной температурный рекорд зафиксировали во Львове.
Так, 29 апреля минимальная температура воздуха в городе составляла -2,4°С.
Украинцам рассказали также, что предыдущее минимальное значение для этого дня:
- наблюдалось в 1976 году;
- составляло -0,4°С.
Публикация Львовского регионального центра по гидрометеорологии (скриншот: facebook.com/LvivMeteo)
Чего ждать от погоды во Львовской области дальше
Стоит отметить, что накануне синоптики предупредили жителей региона о стихийном метеорологическом явлении:
- по территории Львовской области;
- по городу Львову.
Так, на утро 29 апреля в горах и по городу Льва прогнозировали чрезвычайный заморозок (6-8°С).
"III уровень опасности, красный", - подчеркнули эксперты.
Предупреждение регионального центра по гидрометеорологии (скриншот: facebook.com/LvivMeteo)
Украинцам объяснили, что погоду 29 апреля "будет определять выступление антициклона с центром над Северным морем".
Ожидается, что днем она будет облачной, с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер - северо-западный, со скоростью 7-12 м/с.
Температура воздуха днем может подняться:
- по области - до 7-12 градусов тепла;
- во Львове - до 9-11 градусов тепла.
