Снег и исторический "минус": где в Украине апрель установил очередной холодный рекорд (видео)

11:36 29.04.2026 Ср
3 мин
Пока все ждали тепла, в одном из украинских городов температура рекордно упала
aimg Ирина Костенко
Снег и исторический "минус": где в Украине апрель установил очередной холодный рекорд (видео) Апрельский холод - не отступает (фото иллюстративное: Getty Images)

Апрель не устает удивлять украинцев почти зимней погодой. Сегодня в некоторых областях снова заснежило, а синоптики зафиксировали очередной температурный рекорд.

Подробнее о снеге и рекордном отрицательном значении температуры, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Где украинцы заметили снег 29 апреля

Снег в среду, 29 апреля, заметили местами жители и гости Львовской области. Соответствующими кадрами делятся местные паблики.

"Львов снова присыпает снегом - морозные рассветы еще держатся", - рассказали утром в Telegram-канале "Типовий Львів".

"Во Львовской области... пролетает снежок. Чудеса природы", - подтвердил Telegram-канал "Львівич. Новини".

На опубликованных кадрах видно, что снег - хоть и небольшой, но все же достаточно заметен.

О снеге в воздухе сообщают также в Прилуках Черниговской области.

Не обошли стороной "белые мухи" и Сумскую область.

Местами снег пролетает также в столичном регионе. Заметили его даже в Киеве.

В каком городе зафиксировали температурный рекорд

Согласно информации специалистов Львовского регионального центра по гидрометеорологии, очередной температурный рекорд зафиксировали во Львове.

Так, 29 апреля минимальная температура воздуха в городе составляла -2,4°С.

Украинцам рассказали также, что предыдущее минимальное значение для этого дня:

  • наблюдалось в 1976 году;
  • составляло -0,4°С.

Снег и исторический &quot;минус&quot;: где в Украине апрель установил очередной холодный рекорд (видео)Публикация Львовского регионального центра по гидрометеорологии (скриншот: facebook.com/LvivMeteo)

Чего ждать от погоды во Львовской области дальше

Стоит отметить, что накануне синоптики предупредили жителей региона о стихийном метеорологическом явлении:

  • по территории Львовской области;
  • по городу Львову.

Так, на утро 29 апреля в горах и по городу Льва прогнозировали чрезвычайный заморозок (6-8°С).

"III уровень опасности, красный", - подчеркнули эксперты.

Снег и исторический &quot;минус&quot;: где в Украине апрель установил очередной холодный рекорд (видео)Предупреждение регионального центра по гидрометеорологии (скриншот: facebook.com/LvivMeteo)

Украинцам объяснили, что погоду 29 апреля "будет определять выступление антициклона с центром над Северным морем".

Ожидается, что днем она будет облачной, с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер - северо-западный, со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха днем может подняться:

  • по области - до 7-12 градусов тепла;
  • во Львове - до 9-11 градусов тепла.

Напомним, ранее мы рассказывали, что опасный шторм отступает и объясняли, что известно о количестве жертв и последствиях непогоды в Украине.

Тем временем синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит в блиц-интервью РБК-Украина рассказал, когда может наконец-то стать теплее.

Читайте также, каким может быть май в Украине.

Под ударом оказались гипермаркет, больница и дома: все о ночной атаке от Харькова до Одесской области
