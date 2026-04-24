Синоптики рассказали, каким будет май в Украине
В Укргидрометцентре опубликовали краткую климатическую характеристику мая в Украине и поделились прогнозом температуры и осадков на третий месяц весны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УкрГМЦ.
Температура воздуха и количество осадков
Предполагается, что среднемесячная температура составит 12-15 градусов (в горных районах Карпат и Крыма 9-12°C), что на 1,5 градуса ниже нормы.
Синоптики отметили, что количество осадков в мае ожидается:
- в целом по Украине 35-76 мм;
- во Львовской, Ивано-Франковской областях и в горных районах Закарпатской и Черновицкой областей 88-138 мм.
Эти показатели находятся в пределах (80-120%) нормы.
Климатическая характеристика мая
Температурные показатели в мае составляют:
- среднемесячная температура воздуха 13-17°C, в горных районах 7-12 градусов тепла.
- абсолютный минимум температуры - 0,5-9,5°C мороза, в южной части и местами на Киевщине 0,2-3,0 градусов тепла.
- абсолютный максимум 29,5-39,0 градусов тепла, в Карпатах и горах Крыма местами 22,0-28,4°C.
Среднемесячное количество осадков в мае составляет 22-60 мм; в западных, Винницкой областях и в горах Крыма 62-81 мм; в Карпатах и на Прикарпатье 85-148 мм.
"Устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через 15°C, в сторону ее повышения (что является климатическим показателем начала лета), происходит преимущественно во второй, в Карпатах и на Прикарпатье локально в третьей декаде мая и в начале первой декады июня", - рассказали в УкрГМЦ.
