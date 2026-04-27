ua en ru
Пн, 27 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Шторм отступает, но идут заморозки: какая погода будет в Украине в ближайшие дни

13:40 27.04.2026 Пн
3 мин
Холодная воздушная масса из северных широт не оставляет шансов на теплые ночи
aimg Ирина Костенко
Погода подготовила украинцам новые "сюрпризы" (фото иллюстративное: Getty Images)

Апрель не перестает испытывать украинцев на прочность. Непогода с опасным штормовым ветром, которая "накрыла" большинство областей на выходных, уступает место очередной порции заморозков.

Об этом в комментарии для РБК-Украина рассказала начальница отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

Почему Украину на выходных "накрыла" непогода

Эксперт рассказала, что на днях "проходил атмосферный фронт с северо-запада".

Именно он, по ее словам, "вызвал порывы ветра по всей территории Украины".

"От желтого до оранжевого уровня (опасности, - Ред.) достигали порывы ветра", - уточнила Птуха.

Как меняется погода в Украине сейчас

Специалист сообщила, что теперь (после этого атмосферного фронта) "уже видим сейчас прояснения".

В то же время это, по ее словам, "открыло путь холодной воздушной массе из северных широт".

"И, соответственно, у нас теперь в ближайшие ночи - снова ожидаются заморозки", - объяснила синоптик.

Она напомнила, что уже этой ночью "они были по всей практически территории Украины на почве".

"А во многих областях... западных, северных, частично - центральных и даже южных - наблюдались и в воздухе", - добавила Птуха.

Что может быть с ветром в ближайшее время

Согласно информации представительницы УкрГМЦ, сейчас "еще сохраняется конфигурация воздушных потоков так, что интенсивный ветер сегодня еще у нас может быть".

"Но уже, все же, без таких опасных явлений. Пока что - только первый уровень", - отметила Птуха.

Она объяснила, что "вчера был и первый, и второй" уровни опасности.

на сегодня - только первый уровень остается", - сообщила специалист.

Чего ждать от погоды в ближайшие дни

Исходя из данных, опубликованных Украинским гидрометеорологическим центром, завтра днем (во вторник, 28 апреля) температура воздуха местами может подниматься до +15°С.

В среднем же дневная температура может быть около 10 градусов тепла.

Шторм отступает, но идут заморозки: какая погода будет в Украине в ближайшие дниПогода по Украине 28 апреля (скриншот: meteo.gov.ua)

В среду, 29 апреля, местами может быть больше осадков.

Хотя температура воздуха в дневные часы вероятно существенно не изменится.

Шторм отступает, но идут заморозки: какая погода будет в Украине в ближайшие дниПогода по Украине 29 апреля (скриншот: meteo.gov.ua)

Исходя из графика прогноза погоды по Киеву от УкрГМЦ, ближайшая ночь в столице может быть похожей на предыдущую.

Шторм отступает, но идут заморозки: какая погода будет в Украине в ближайшие дниГрафик прогноза погоды по Киеву от УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)

Хотя в дальнейшем вероятны очередные температурные "качели" - от понижения ночных температур до постепенного потепления и ночью, и днем.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Гидрометцентр Погода в Украине Непогода в Украине Экология Погода в Киеве Погода на день Климатолог Метеоролог
Новости
Зеленский инициировал продление мобилизации и военного положения
Аналитика
Доверие украинцев к полиции уничтожается из-за мобилизации: интервью с Иваном Выговским
Юлия Акимова, Ростислав Шаправский Доверие украинцев к полиции уничтожается из-за мобилизации: интервью с Иваном Выговским