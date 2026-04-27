Шторм отступает, но идут заморозки: какая погода будет в Украине в ближайшие дни
Апрель не перестает испытывать украинцев на прочность. Непогода с опасным штормовым ветром, которая "накрыла" большинство областей на выходных, уступает место очередной порции заморозков.
Об этом в комментарии для РБК-Украина рассказала начальница отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.
Почему Украину на выходных "накрыла" непогода
Эксперт рассказала, что на днях "проходил атмосферный фронт с северо-запада".
Именно он, по ее словам, "вызвал порывы ветра по всей территории Украины".
"От желтого до оранжевого уровня (опасности, - Ред.) достигали порывы ветра", - уточнила Птуха.
Как меняется погода в Украине сейчас
Специалист сообщила, что теперь (после этого атмосферного фронта) "уже видим сейчас прояснения".
В то же время это, по ее словам, "открыло путь холодной воздушной массе из северных широт".
"И, соответственно, у нас теперь в ближайшие ночи - снова ожидаются заморозки", - объяснила синоптик.
Она напомнила, что уже этой ночью "они были по всей практически территории Украины на почве".
"А во многих областях... западных, северных, частично - центральных и даже южных - наблюдались и в воздухе", - добавила Птуха.
Что может быть с ветром в ближайшее время
Согласно информации представительницы УкрГМЦ, сейчас "еще сохраняется конфигурация воздушных потоков так, что интенсивный ветер сегодня еще у нас может быть".
"Но уже, все же, без таких опасных явлений. Пока что - только первый уровень", - отметила Птуха.
Она объяснила, что "вчера был и первый, и второй" уровни опасности.
"А на сегодня - только первый уровень остается", - сообщила специалист.
Чего ждать от погоды в ближайшие дни
Исходя из данных, опубликованных Украинским гидрометеорологическим центром, завтра днем (во вторник, 28 апреля) температура воздуха местами может подниматься до +15°С.
В среднем же дневная температура может быть около 10 градусов тепла.
Погода по Украине 28 апреля (скриншот: meteo.gov.ua)
В среду, 29 апреля, местами может быть больше осадков.
Хотя температура воздуха в дневные часы вероятно существенно не изменится.
Погода по Украине 29 апреля (скриншот: meteo.gov.ua)
Исходя из графика прогноза погоды по Киеву от УкрГМЦ, ближайшая ночь в столице может быть похожей на предыдущую.
График прогноза погоды по Киеву от УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)
Хотя в дальнейшем вероятны очередные температурные "качели" - от понижения ночных температур до постепенного потепления и ночью, и днем.
