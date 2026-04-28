Опасный шторм отступает: что известно о количестве жертв и последствиях непогоды в Украине

Хотя пик непогоды со штормовыми порывами ветра в Украине уже прошел, спасатели и энергетики до сих пор работают в усиленном режиме. Восстановительные работы продолжаются в разных областях.

Главное: Пострадавшие люди : в результате непогоды в Украине погибли три человека, еще восемь - получили травмы.

Ситуация со светом : обесточенными по состоянию на утро 28 апреля оставались 111 населенных пунктов.

Прогноз : пик непогоды прошел, ситуация стабилизируется, однако специалисты призывают не игнорировать штормовые предупреждения.

Ответственность : за состояние деревьев отвечает балансодержатель территории, однако виновных в каждом случае должен определить суд.

Харьковская область: непогода повредила крыши и машины, оборвала местами электропровода, повалила деревья и оставила без света немало людей.

Жертвы и пострадавшие

Согласно информации спикера Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Александра Хорунжего, за минувшие сутки не было увеличения количества ни жертв, ни пострадавших.

"Три человека погибли в результате этих штормовых ветров, в результате непогоды. И восемь человек пострадали", - сообщил он в эфире всеукраинского информационного телемарафона "Єдині новини".

В частности, в Запорожье, по его словам, мужчина погиб в собственном авто из-за падения дерева. А в Полтаве - в результате аналогичного инцидента травмирован ребенок.

Работа спасателей

"За вчерашний день спасателей выезжало значительно меньше, чем в первый день непогоды", - поделился Хорунжий.

Он уточнил, что в первый день непогоды привлекалось примерно:

1600 спасателей;

300 единиц техники.

Между тем за вчерашний день - "это количество значительно меньше".

"У нас было осуществлено около 30 выездов на ликвидацию последствий непогоды и привлекалось примерно 100 спасателей. Непогода пошла на спад и ситуация улучшалась для людей в первую очередь", - констатировал спикер ГСЧС.

Предупреждение и причины трагедий

Хорунжий напомнил, что специалисты Украинского гидрометеорологического центра заблаговременно предупредили об опасности ГСЧС и регионы.

"Но прислушались ли люди - это уже другой вопрос", - признал представитель спасателей.

Он добавил, что кроме предупреждений были и соответствующие советы для граждан.

"Предупреждение было. Соответственно, и советы были. Но здесь ситуация такая... Могут быть форс-мажорные обстоятельства. Не всегда люди могут прислушиваться. И не всегда люди могут обратить внимание на опасность. Поэтому такая ситуация", - объяснил Хорунжий.

Восстановление электроснабжения

По данным "Укрэнерго", из-за непогоды в Украине остаются обесточенными 111 населенных пунктов.

"И сейчас проводятся работы по подключению населенных пунктов", - сообщил Хорунжий.

Кто несет ответственность за падение деревьев

Представитель ГСЧС рассказал, что за состояние деревьев, как правило, может отвечать балансодержатель территории.

"Но учитывая просто мощные ветры и штормовое предупреждение... То, конечно, здесь должен решать суд - кто может быть виноват в той или иной ситуации", - отметил он.

То есть, по его словам, "должны учитываться все обстоятельства".

Последствия непогоды в Харьковской области

Согласно информации главы Харьковской областной государственной администрации (ОГА) Олега Синегубова, ликвидация последствий непогоды (которая бушевала в области в течение последних двух дней) продолжается.

"26-27 апреля в области зафиксировали 196 повреждений кровель и 42 обрыва электропроводов", - рассказал он в своем Facebook.

Уточняется, что "сильный ветер повалил 107 деревьев и крупных веток". Было повреждено 17 автомобилей.

"К сожалению, в Харькове пострадал человек: 86-летняя женщина травмировалась во дворе из-за сорванного ураганом шифера с крыши соседнего дома. Медики оперативно оказали ей помощь", - поделился Синегубов.

Он рассказал также, что "из-за обрывов электросетей в части районов Харькова временно исчезало водоснабжение, останавливался метрополитен, часть города оставалась без света".

Кроме того, отключения электроэнергии коснулись Дергачевского, Змиевского, Харьковского, Лозовского, Берестинского и Балаклейского районов.

А полностью без электроснабжения были Чугуев и Кочеток.

"Энергетики, спасатели и коммунальные службы работают непрерывно. Большинство повреждений уже удалось ликвидировать", - сообщил глава ОГА.

Он добавил, что сейчас без света из-за непогоды остаются около 3,5 тысячи абонентов.

"Восстановительные работы продолжаются. Ситуацию держим под контролем", - подытожил Синегубов.