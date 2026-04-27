От заморозков до +23: синоптик назвал дату, когда в Украине наконец-то потеплеет

После дождей и штормовых порывов ветра в Украину возвращаются заморозки. Однако холод не вечен - синоптики уже видят тендеции к улучшению ситуации и потеплению.

Об этом в блиц-интервью для РБК-Украина рассказал синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит .

Главное: Ближайшие трое суток : в Украине будет преобладать холодная воздушная масса, поэтому ночью вероятны заморозки, а днем - только +6...+11°С.

: в Украине будет преобладать холодная воздушная масса, поэтому ночью вероятны заморозки, а днем - только +6...+11°С. Осадки и ветер : 28-30 апреля местами могут быть небольшие дожди, штормовые порывы ветра возможны ближайшей ночью на востоке и северо-востоке страны.

: 28-30 апреля местами могут быть небольшие дожди, штормовые порывы ветра возможны ближайшей ночью на востоке и северо-востоке страны. Начало мая : погода ожидается преимущественно без существенных осадков, а дневная температура воздуха начнет постепенно расти (2 мая на Закарпатье - до +19°С).

: погода ожидается преимущественно без существенных осадков, а дневная температура воздуха начнет постепенно расти (2 мая на Закарпатье - до +19°С). Ориентировочное потепление : исходя из имеющегося на данный момент консультативного прогноза, в период с 3 по 7 мая вероятно повышение дневной температуры до +17...+23°С.

: исходя из имеющегося на данный момент консультативного прогноза, в период с 3 по 7 мая вероятно повышение дневной температуры до +17...+23°С. Общий прогноз: средняя месячная температура в мае может быть на уровне 12-15°С (что на 1,5 градуса ниже климатической нормы).

Что будет влиять на погоду в ближайшие дни

– Если смотреть на синоптическую ситуацию на ближайшие трое суток, то у нас еще будет преобладать холодная воздушная масса над Украиной, которая обусловит и соответствующую погоду.

А температура будет зависеть в основном от облачности и прояснений.

Ночью, к сожалению, еще сохраняется угроза заморозков. Холодными предполагаем и дни (только на юге они будут немного теплее).

Много ли будет осадков в Украине

– В поле высокого давления у земной поверхности будет преобладать погода без осадков.

Однако за счет особенностей циркуляции воздушных масс на высотах, днем 28 апреля - в северных областях и на северо-востоке страны, 29 апреля - в большинстве областей, в течение суток 30 апреля - на крайнем юге страны местами ожидаем небольшой дождь.

В целом в последующие трое суток существенных изменений как таковых не будет происходить. Будет такая, более устойчивая погода. Но местами - с вот такими осадками небольшими.

Что будет с ветром в ближайшее время

– Воздушные потоки у нас будут преимущественно с северо-западного направления.

Завтра (28 апреля, - Ред.) - в пределах 7-12 метров в секунду.

А начиная с 29-30 апреля - в пределах 5-10 метров в секунду.

Однако ближайшей ночью на востоке и северо-востоке страны мы кое-где еще ожидаем порывы в пределах 15-20 метров в секунду.

Где в Украине будет больше всего тепла

– Насчет температурных значений, как я уже говорил, ночью в Украине - кроме побережья морей и Крыма - мы ожидаем в воздухе заморозки 0-3 градуса.

Заморозки в Украине ночью 28, 29 и 30 апреля (карта: facebook.com/UkrHMC)

Однако дневные максимумы будут достигать +6...+11°С в большинстве областей. А на юге страны - до +15°С.

Это у нас - ближайшие трое суток. До конца апреля, так сказать.

Как изменится погода в начале мая

– В начале мая мы ожидаем, что погоду будет формировать поле повышенного атмосферного давления. Даже, так сказать, высокого атмосферного давления.

Получается, что у нас будет преобладать погода без существенных осадков.

Только в Крыму - там будет такой, небольшой дождь. 2 мая - он будет более такой локальный.

Ветер мы не можем пока спрогнозировать. Поскольку это - такое, очень изменчивое явление метеорологическое. Поэтому мы его можем прогнозировать только на трое суток.

А что касается осадков, то в большинстве областей преимущественно будет оставаться погода без осадков. Только на юге и юго-востоке страны - немного будет дождь.

Какая погода может быть в Украине 2 мая (скриншот: meteo.gov.ua)

Что касается температуры, то ночью у нас уже будет в пределах 1-7 градусов тепла.

Однако в большинстве областей еще будут сохраняться заморозки на поверхности почвы 0-3°С.

Дневные максимумы зато будут подниматься.

В принципе, ситуация будет меняться одинаково (по разным областям Украины, - Ред.), но... преимущественно у нас юг - всегда самый теплый. Поэтому начнет теплеть, так сказать, с юга.

1 мая - до 7-13 градусов тепла в южной части, а 2 мая - в Украине (кроме востока и северо-востока) - до 10-16°С.

На Закарпатье столбики термометров будут достигать +19 градусов.

Вот такая у нас ситуация с погодой на эту неделю.

Правда ли, что потом - еще большее потепление

– Если сейчас рассматривать следующие... шестые-десятые сутки - речь идет о таком, более консультативном, ориентировочном прогнозе. На 3-7 мая.

Там вероятно определенное повышение температуры, в течение этого периода.

Ночью - от тех 1-7 градусов тепла в начале мая (о которых я говорил), уже до 5-11°С.

А дневные максимумы - от 12-18 градусов будут подниматься до 17-23°С.

Именно вот в период уже с 3 по 7 мая.

Можно ли сказать, что это уже будет "стабильное" тепло

– В целом, у нас же такая, динамичная вот эта оболочка атмосферы. Постоянно какое-то движение происходит и постоянно что-то меняется.

Поэтому прямо так, заранее, сказать о том, каким будет май - с точными цифрами - нет.

Если же смотреть в целом на те средние температуры месяца, которые у нас сейчас есть (то есть средние значения, которые предполагаются), то мы ожидаем, что средняя месячная температура будет в пределах 12-15 градусов.

Что на 1,5 градуса ниже нормы.

Но опять же, это - прямо за весь месяц берутся среднесуточные значения и делается средняя месячная температура.