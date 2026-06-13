Военные расходы Кремля побили новый рекорд за все время войны, - аналитик

Военные расходы России за первый квартал 2026 года побили новый рекорд - они выросли на треть по сравнению с прошлым годом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на подсчеты научного сотрудника немецкого Института проблем международной безопасности Яниса Клюге.

Сколько потратила Россия за квартал

Военные расходы России в первом квартале 2026 года достигли 5,91 триллиона рублей. Это примерно 83,2 миллиарда долларов.

По подсчетам Клюге, такая сумма стала рекордной с начала полномасштабной войны против Украины. Если сравнить с показателями:

2025 год - рост на 29,9%;

2024 год - рост на 68,7%;

2023 год - рост на 129%;

2022 год - рост в 4,6 раза.

По оценкам Клюге, в среднем российская военная машина в первом квартале "съедала" около 2,7 миллиарда рублей в час. Это примерно 38 миллионов долларов.

Фото: расходы РФ на войну (janiskluge)

В сутки расходы составляли около 65 миллиардов рублей, или почти 916 миллионов долларов. Ежемесячные расходы на войну достигали около 2 триллионов рублей, что равно 28,2 миллиарда долларов.

Эта сумма превысила годовой бюджет всей системы высшего образования России, который составляет 1,7 триллиона рублей. Также она больше бюджетов всех российских регионов, кроме Москвы.

Каждый второй рубль - на армию

Впервые с начала войны доля военных расходов в российском бюджете достигла 46%. Фактически почти каждый второй рубль федерального бюджета пошел на нужды армии.

Основной рост обеспечили секретные статьи бюджета. За квартал их объем увеличился с 3,4 триллиона рублей до 4,9 триллиона рублей, или с 47,9 миллиарда до 69,1 миллиарда долларов.

Таким образом засекреченными оказались 38,2% всех федеральных расходов из общего квартального бюджета в 12,8 триллиона рублей, или 180,4 миллиарда долларов.

Планы не выполняются

Правительство России планировало сократить военные расходы с 7,8% до 6,2% от ВВП. Вместо этого в первом квартале 2026 года они раздулись до 12% ВВП.

По прогнозу Клюге, по итогам года военные расходы России могут составить 9-10% ВВП. Это еще больше увеличит бюджетный дефицит страны.

Общая сумма с 2022 года

По подсчетам Клюге, общие расходы России на войну против Украины с 2022 года уже достигли 53,079 триллиона рублей, или 746,6 миллиарда долларов.

Эта сумма равна: