Апрельские антирекорды: где температура "упала" до -10 и в каких городах зафиксировали исторический холод

14:30 27.04.2026 Пн
2 мин
Сегодня некоторые украинские города проснулись с погодой больше похожей на зимнюю
Ирина Костенко
Температурные рекорды бывают не только "с плюсом" (фото иллюстративное: Getty Images)

Нынешний апрель принес в некоторые уголки Украины исторический холод. Мороз "накрыл" не только высокогорье Карпат, но и добрался до отдельных крупных городов.

Подробнее о рекордных отрицательных значениях температур, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Где в Украине температура "упала" до -10°С

Согласно информации горных спасателей Прикарпатья (обнародованной в Facebook), на горе Поп Иван Черногорский - по состоянию на 08:00 27 апреля 2026 года - погода была ясной.

Ветер там наблюдался западный, со скоростью 5 метров в секунду.

Между тем температура воздуха на одной из самых высоких вершин Украинских Карпат (2028,5 м) была зафиксирована на уровне -10°С.

Ситуация на высокогорье Карпат утром 27 апреля (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

Исходя из обнародованного спасателями фото, там до сих пор остается немалый слой снега.

В каких городах зафиксировали температурные рекорды

Об очередном температурном рекорде во Львове рассказали специалисты Львовского регионального центра по гидрометеорологии.

Речь идет о том, что 27 апреля минимальная температура воздуха в городе Льва составила -5,3°С.

Отмечается, что предыдущее минимальное значение для этого дня:

  • наблюдалось в 1954 году;
  • составляло -2,2°С.

Публикация Львовского регионального центра по гидрометеорологии (скриншот: facebook.com/LvivMeteo)

Об очередном температурном рекорде сообщили также в Закарпатском областном центре по гидрометеорологии.

Его зафиксировали в городе Ужгород.

Так, 27 апреля минимальная температура воздуха в Ужгороде составляла -2,2°С.

"Что ниже предыдущего минимума этого дня за весь период наблюдений на 1,2°С", - отметили эксперты.

Публикация Закарпатского областного центра по гидрометеорологии (скриншот: facebook.com/LvivMeteo)

Уточняется при этом, что предыдущее рекордное значение:

  • было отмечено в 1948 году;
  • составляло -1,0°С.

Напомним, ранее начальница отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха рассказала в блиц-интервью для РБК-Украина, можно ли считать погоду этого апреля "аномальной".

Кроме того, синоптики объяснили, каким может быть май в Украине.

ПВО сбивает более 90% дронов, но есть нюанс: Зеленский сделал заявление
