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Обшуки в родичів Козака та Медведчука тривають: ДБР розкрило подробиці

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Львівська область, Середа 27 квітня 2022 16:36
Обшуки в родичів Козака та Медведчука тривають: ДБР розкрило подробиці Фото: ДБР проводить обшуки у родичів Козака та Медведчука (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Працівники Територіального управління Державного бюро розслідувань Львова проводять обшуки у родичів нардепів Віктора Медведчука і Тараса Козака. Під час яких було вилучено валюту, рублі та банківські картки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДБР.

"У Львові та області слідчі дії відбуваються у квартирах, будинках та виробничих підприємствах, що належать родині Тараса Козака, а також брату Віктора Медведчука - Сергію", - йдеться в повідомленні.

Як інформують у відомстві, обшуки проводяться у межах кримінального провадження за підозрою у зловживанні владою та порушенні правил охорони або використання надр (ст. 364, ст. 240 КК України).

Зазначено, що родичі Козака та Медведчука є суб’єктами кримінального провадження щодо незаконного видобутку піску на двох кар'єрах у Львівські області.

"Метою слідства є встановлення незаконно набутого майна Віктора Медведчука та Тараса Козака та їх родичів, його подальший арешт, а також документування причетності суб’єктів до фінансування збройної агресії Росії щодо України", - пояснюють в ДБР.

Наразі слідчі дії тривають.

Так, лише під час обшуку в одній з квартир, що належить дружині Тараса Козака, слідчі вилучили понад 108 000 доларів , 8500 євро, 18600 російських рублів, документи на об’єкти нерухомості та банківські картки.

Нагадаємо, сьогодні в ЗМІ вже з'являлася інформація про те, що ДБР прийшло з обшуками в будинок народного депутата Тараса Козака в Сокільниках Львівської області, однак подробиць не розголошувалось.

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Віктор Медведчук Володимир Козак ДБР
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