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У червні-липні Україна піде у наступ із західною зброєю. Будуть запеклі бої, - Арестович

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Україна, Середа 27 квітня 2022 22:43
У червні-липні Україна піде у наступ із західною зброєю. Будуть запеклі бої, - Арестович Фото: радник ОП України Олексій Арестович (volynnews)
Автор: Євгеній Прокопенко

Радник керівника ОП України Олексій Арестович росповів, що невдовзі Україна отримає потужну зброю від Заходу, а згодом почне активні наступальні дії для звільнення території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Олексія Арестовича.

"До кінця травня - початку червня західна зброя надійде у товарній кількості, здатній змінити співвідношення сил та засобів на конкретній ділянці фронту, а може бути на двох чи трьох. Я думаю, що до середини червня ми отримаємо боєздатні частини, озброєні цією західною зброєю, готові переходити у наступ", - сказав Арестович.

Також радник керівника ОП України розповів як події розвиватимуться далі.

"Друга половина червня, а скоріш за все липень - це запеклі бої. Але вже українська армія піде у наступ. Російська армія це розуміє, вони погонять строковиків, яких почали призивати з квітня. І цих хлопців, які пройшли двомісячні або одномісячні навчання, на старій ржавій техніці, яку якось вдасться відновити, радісно кинуть під м'ясорубку західної зброї та злих українських військових", -повідомив Олексій Арестович.

Нагадаємо, протягом доби, 27 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська здійснили 3 атаки, тривають бої.

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Війна в Україні Олексій Арестович
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