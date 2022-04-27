У червні-липні Україна піде у наступ із західною зброєю. Будуть запеклі бої, - Арестович

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Олексія Арестовича .

"До кінця травня - початку червня західна зброя надійде у товарній кількості, здатній змінити співвідношення сил та засобів на конкретній ділянці фронту, а може бути на двох чи трьох. Я думаю, що до середини червня ми отримаємо боєздатні частини, озброєні цією західною зброєю, готові переходити у наступ", - сказав Арестович.

Також радник керівника ОП України розповів як події розвиватимуться далі.

"Друга половина червня, а скоріш за все липень - це запеклі бої. Але вже українська армія піде у наступ. Російська армія це розуміє, вони погонять строковиків, яких почали призивати з квітня. І цих хлопців, які пройшли двомісячні або одномісячні навчання, на старій ржавій техніці, яку якось вдасться відновити, радісно кинуть під м'ясорубку західної зброї та злих українських військових", -повідомив Олексій Арестович.