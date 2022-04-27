Польща заявила про повну незалежність від газу з РФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter канцелярії прем'єра .

Моравецький констатував завершення епохи залежності Польщі від РФ. Напередодні "Газпром" припинив постачання газу всупереч чинному контракту.

"Відсьогодні ми перестали бути в будь-якій залежності від Росії. Наші склади, як і раніше, заповнені, ми будемо наповнювати їх щодня на 100%. На сьогодні 78% – постачання з півночі, півдня, заходу, а також вітчизняне виробництво", – заявив очільник уряду.

Раніше Польща запропонувала додатково оподаткувати енергоносії з РФ. Це, на думку польських урядовців, стимулювати Євросоюз повністю відмовитися від російських нафти та газу.