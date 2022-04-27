Польща заявила про повну незалежність від газу з РФ
Польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький оголосив про вихід країни з будь-якої форми залежності від Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter канцелярії прем'єра.
Моравецький констатував завершення епохи залежності Польщі від РФ. Напередодні "Газпром" припинив постачання газу всупереч чинному контракту.
"Відсьогодні ми перестали бути в будь-якій залежності від Росії. Наші склади, як і раніше, заповнені, ми будемо наповнювати їх щодня на 100%. На сьогодні 78% – постачання з півночі, півдня, заходу, а також вітчизняне виробництво", – заявив очільник уряду.
Раніше Польща запропонувала додатково оподаткувати енергоносії з РФ. Це, на думку польських урядовців, стимулювати Євросоюз повністю відмовитися від російських нафти та газу.
До слова, в Азії зросли ціни на скраплений газ після відмови РФ постачати блакитне паливо до Польщі та Болгарії.
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