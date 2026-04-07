ua en ru
Вт, 07 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Трамп может отложить удары по Ирану в последний момент, - Axios

08:46 07.04.2026 Вт
2 мин
Если президент увидит, что сделка назревает, он, вероятно, подождет
aimg Ирина Глухова
Трамп может отложить удары по Ирану в последний момент, - Axios Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп может отложить нанесение ударов по гражданской и энергетической инфраструктуре Ирана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Axios.

Топ-чиновник американской администрации рассказал Axios, что сейчас президент США Дональд Трамп сталкивается с важным решением в сжатые сроки: выполнить свою угрозу уничтожить инфраструктуру Ирана, или снова перенести собственный срок, чтобы дать переговорам шанс.

"Если президент увидит, что сделка назревает, он, вероятно, подождет. Но только он и только он принимает это решение", - рассказал собеседник издания.

При этом неназванный представитель Пентагона выразил "скептицизм относительно очередного продления сроков заключения сделки с Тегераном".

По данным Axios, Трамп занимает наиболее воинственную позицию в отношении Ирана, по сравнению с членами своего кабинета. Однако вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер убеждены, что ему следует попытаться заключить соглашение с Тегераном.

Ответ иранской стороны на предложение Вашингтона о перемирии в Белом доме восприняли не как отказ, а как переговорный маневр.

При этом два неназванных источника сообщили изданию, что план масштабной американо-израильской бомбардировочной кампании против энергетических объектов Ирана готов, если Трамп отдаст приказ.

"Трамп согласился бы на сделку, если бы ее получил, но непонятно, готовы ли иранцы. Ситуация будет чрезвычайно напряженной до вторника, 20:00", - сказал источник в США, близкий к Трампу.

Угрозы Трампа в сторону Ирана

На днях американский лидер Дональд Трамп в очередной раз призвал Иран разблокировать проход кораблей через Ормузский пролив.

Он намекнул, что в случае отказа во вторник, 7 апреля, будут нанесены удары по энергетике и мостам в Иране.

После этих заявлений появилась информация об инициативе стран-посредников, которые предложили Вашингтону и Тегерану временное 45-дневное перемирие.

Впрочем, впоследствии стало известно, что обе стороны отклонили эту идею.

Между тем в ООН выразили обеспокоенность из-за риторики Трампа. Там предупредили, что возможные удары по объектам, которые могут повлечь жертвы среди гражданского населения, нарушают международное право и могут расцениваться как военное преступление.

Накануне журналисты также поинтересовались позицией Трампа относительно этих предостережений.

В ответ он заявил, что "военным преступлением является позволить Ирану получить ядерное оружие".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Новости
Аналитика
