Моджтаба Хаменеи в тяжелом состоянии и не может управлять Ираном, - разведданные

09:47 07.04.2026 Вт
2 мин
Что известно о состоянии нового верховного лидера Ирана?
aimg Константин Широкун
Фото: Моджтаба Хаменеи (wikipedia.org)

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи без сознания и лечится от "серьезного" заболевания в городе Кум, при этом он не может управлять страной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.

Читайте также: В ЦРУ сказали, что он гей: Трамп о новом верховном лидере Ирана

"Моджтаба Хаменеи лечится в Куме, и он в тяжелом состоянии, и не имеет возможности участвовать в принятии каких-либо решений режимом", - говорится в дипломатической записке от американо-израильской разведки, которую передали союзникам в Персидском заливе.

По данным СМИ, это первый случай, когда отчет публично раскрывает местонахождение Хаменеи с начала войны, когда, как считалось, он был ранен во время первых ударов 28 февраля.

В документе также рассказывается о подготовке к захоронению его отца и бывшего верховного лидера Али Хаменеи в Куме после того, как он погиб во время первых ударов по Ирану в начале вооруженного конфликта.

Новый верховный лидер Ирана

Напомним, что новым верховным лидером Ирана был избран сын ликвидированного Али Хаменеи - Моджтаб Хаменеи. Недавно он лишь второй раз с момента назначения обратился к народу без видео или аудио, что усиливает сомнение в его дееспособности.

Как писали СМИ, Хаменеи младший чудом выжил во время атаки на свой бункер. Он успел покинуть объект за считанные секунды до удара, но получил ранения.

Также была информация, что его тайно отправили в Москву, поскольку ему требовалась операция после атаки США и Израиля. Утверждается, что он якобы проходит лечение в одной из резиденций главы Кремля Владимира Путина.

Больше по теме:
Более трех десятков прилетов за ночь: чем РФ атаковала Украину и как отработала ПВО
Подготовка к зиме под вопросом: почему Украине может не хватить газа, денег и света
Юрий Дощатов специальный корреспондент Подготовка к зиме под вопросом: почему Украине может не хватить газа, денег и света