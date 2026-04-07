Трамп: сегодня ночью в Иране погибнет целая цивилизация

15:32 07.04.2026 Вт
2 мин
Американский лидер снова угрожает Ирану на фоне своего дедлайна
aimg Иван Носальский
Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп анонсировал новые удары по Ирану. По его словам, может погибнуть "целая цивилизация".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американского лидера в соцсети Truth Social.

Читайте также: Трамп отверг предложение о перемирии с Ираном на 45 дней, - CNN

"Целая цивилизация погибнет сегодня ночью и никогда больше не будет восстановлена. Я не хочу, чтобы это произошло, но, вероятно, так и будет", - написал президент.

По его словам, в Иране к власти пришел другой режим с "более умными и менее радикальными людьми". Трамп не исключил, что "может произойти что-то по-настоящему революционное".

"Мы узнаем это уже сегодня ночью, в один из самых важных моментов в долгой и сложной истории мира. 47 лет вымогательства, коррупции и смерти наконец завершатся. Да благословит Бог великий народ Ирана!" - добавил он.

Угрозы Трампа

Напомним, только вчера, 6 апреля, президент США Дональд Трамп заявил о том, что он может уничтожить весь Иран за одну ночь, и это может произойти в ночь на 8 апреля.

Такое заявление американского лидера прозвучало на фоне отказа иранского режима выполнять его дедлайн. Президент США требовал, чтобы Иран открыл Ормузский пролив до 20:00 7 апреля по восточному времени (03:00 8 апреля по киевскому времени).

Если его условия не будут выполнены, Трамп пообещал уничтожить все электростанции Ирана. Также, по его словам, под атакой будут и другие объекты.

При этом сегодня, 7 апреля, неназванный источник Axios рассказал, что американский лидер может отложить такой удар в последний момент.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
