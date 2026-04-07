Иран вышел из переговоров с США, - NYT

Иран вышел из переговоров с США о прекращении огня после новой волны давления и ударов по его территории. Тегеран через Пакистан передал, что больше не будет участвовать в переговорах с США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NYT .

Почему Иран прекратил переговоры

Иран решил выйти из переговоров после усиления военного давления со стороны США и Израиля. По данным источников, стороны пытались договориться о прекращении боевых действий через посредников, в частности Пакистан.

Однако эти контакты не дали результата. Зато риторика президента стала жестче, а требования - более категоричными.

Что происходило перед этим

В последние дни ситуация резко обострилась:

США нанесли удары по военным целям в районе главного нефтяного узла Ирана - острова Харг.

Израиль также усилил атаки

от Ирана требовали полностью открыть Ормузский пролив.

Президент США Дональд Трамп публично пригрозил Тегерану. "Сегодня ночью в Иране погибнет целая цивилизация", - так он описал возможные последствия дальнейшего обострения.

Как пишет NYT, ссылаясь на слова иранских чиновников, которые говорили на условиях анонимности, дальнейшие переговоры потеряли смысл.

Обновлено в 18:48

Иранское издание Tehran Times опровергает информацию о прекращении переговоров

"Дипломатические и косвенные каналы переговоров с США не закрыты", - говорится в заметке в Х.