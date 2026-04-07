Иран вышел из переговоров с США, - NYT
Иран вышел из переговоров с США о прекращении огня после новой волны давления и ударов по его территории. Тегеран через Пакистан передал, что больше не будет участвовать в переговорах с США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NYT.
Почему Иран прекратил переговоры
Иран решил выйти из переговоров после усиления военного давления со стороны США и Израиля. По данным источников, стороны пытались договориться о прекращении боевых действий через посредников, в частности Пакистан.
Однако эти контакты не дали результата. Зато риторика президента стала жестче, а требования - более категоричными.
Что происходило перед этим
В последние дни ситуация резко обострилась:
- США нанесли удары по военным целям в районе главного нефтяного узла Ирана - острова Харг.
- Израиль также усилил атаки
- от Ирана требовали полностью открыть Ормузский пролив.
Президент США Дональд Трамп публично пригрозил Тегерану. "Сегодня ночью в Иране погибнет целая цивилизация", - так он описал возможные последствия дальнейшего обострения.
Как пишет NYT, ссылаясь на слова иранских чиновников, которые говорили на условиях анонимности, дальнейшие переговоры потеряли смысл.
Обновлено в 18:48
Иранское издание Tehran Times опровергает информацию о прекращении переговоров
"Дипломатические и косвенные каналы переговоров с США не закрыты", - говорится в заметке в Х.
Напомним, США приблизились к наземной операции. По данным западных медиа, удары по иранским объектам стали более интенсивными, что свидетельствует о возможном расширении военных действий.
Тем временем Иран создает из людей "живую цепь", чтобы прикрыть энергетику от возможных израильско-американских ударов.