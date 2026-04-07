Иран создает из людей "живую цепь", чтобы прикрыть энергетику от ударов США

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения иранского Mehr News Agency в соцсети X.

В частности, агентство опубликовало сообщение о "живой цепи" на электростанции в Керманшахе. На фото видно группу иранцев, которые собрались вокруг объекта и держат в руках плакаты с надписями и государственные флаги Ирана.

Отдельно Mehr News Agency показало "живую цепь" на электростанции в Тебризе.

Еще одно сообщение касалось Белого моста в Ахвазе на юге Ирана. Там люди выстроились вдоль моста, образовав "живую цепь", и растянули длинный государственный флаг Ирана.

Иранские патриоты образуют живую цепь на Белом мосту Ахваза на юге Ирана после американо-израильских угроз уничтожения жизненно важных гражданских инфраструктур Ирана.

В сообщениях агентства таких участников называют "иранскими патриотами". В то же время сам характер этих акций свидетельствует, что власти пытаются использовать присутствие гражданских как дополнительный фактор сдерживания, чтобы усложнить возможные удары по энергетической и другой важной инфраструктуре.