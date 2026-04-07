Иран создает из людей "живую цепь", чтобы прикрыть энергетику от ударов США

18:06 07.04.2026 Вт
2 мин
На фото видны толпы с флагами Ирана вокруг важных объектов
aimg Мария Науменко
Иран создает из людей "живую цепь", чтобы прикрыть энергетику от ударов США

Иранские власти на фоне ультиматумов США фактически пытаются прикрыть часть критической инфраструктуры людьми. Иранские СМИ обнародовали фото с "живыми цепями".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения иранского Mehr News Agency в соцсети X.

Читайте также: Наземная операция в Иране близко? США бьют по острову Харг, мостам и стягивают войска

В частности, агентство опубликовало сообщение о "живой цепи" на электростанции в Керманшахе. На фото видно группу иранцев, которые собрались вокруг объекта и держат в руках плакаты с надписями и государственные флаги Ирана.

Отдельно Mehr News Agency показало "живую цепь" на электростанции в Тебризе.

Еще одно сообщение касалось Белого моста в Ахвазе на юге Ирана. Там люди выстроились вдоль моста, образовав "живую цепь", и растянули длинный государственный флаг Ирана.

В сообщениях агентства таких участников называют "иранскими патриотами". В то же время сам характер этих акций свидетельствует, что власти пытаются использовать присутствие гражданских как дополнительный фактор сдерживания, чтобы усложнить возможные удары по энергетической и другой важной инфраструктуре.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп резко повысил ставки, пригрозив Ирану новыми ударами в случае невыполнения его требований. Он заявил, что Тегеран должен открыть Ормузский пролив до 20:00 7 апреля по восточному времени США, что соответствует 03:00 8 апреля по Киеву, иначе под удар могут попасть все иранские электростанции и другие объекты критической инфраструктуры.

В то же время 7 апреля Axios со ссылкой на источник сообщил, что Трамп может отложить такой удар в последний момент. Однако сам факт этих угроз уже спровоцировал в Тегеране демонстративную мобилизацию людей вокруг критической инфраструктуры.

