Иран создает из людей "живую цепь", чтобы прикрыть энергетику от ударов США
Иранские власти на фоне ультиматумов США фактически пытаются прикрыть часть критической инфраструктуры людьми. Иранские СМИ обнародовали фото с "живыми цепями".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения иранского Mehr News Agency в соцсети X.
В частности, агентство опубликовало сообщение о "живой цепи" на электростанции в Керманшахе. На фото видно группу иранцев, которые собрались вокруг объекта и держат в руках плакаты с надписями и государственные флаги Ирана.
Отдельно Mehr News Agency показало "живую цепь" на электростанции в Тебризе.
Еще одно сообщение касалось Белого моста в Ахвазе на юге Ирана. Там люди выстроились вдоль моста, образовав "живую цепь", и растянули длинный государственный флаг Ирана.
Иранские патриоты образуют живую цепь на Белом мосту Ахваза на юге Ирана после американо-израильских угроз уничтожения жизненно важных гражданских инфраструктур Ирана.
В сообщениях агентства таких участников называют "иранскими патриотами". В то же время сам характер этих акций свидетельствует, что власти пытаются использовать присутствие гражданских как дополнительный фактор сдерживания, чтобы усложнить возможные удары по энергетической и другой важной инфраструктуре.
Напомним, накануне президент США Дональд Трамп резко повысил ставки, пригрозив Ирану новыми ударами в случае невыполнения его требований. Он заявил, что Тегеран должен открыть Ормузский пролив до 20:00 7 апреля по восточному времени США, что соответствует 03:00 8 апреля по Киеву, иначе под удар могут попасть все иранские электростанции и другие объекты критической инфраструктуры.
В то же время 7 апреля Axios со ссылкой на источник сообщил, что Трамп может отложить такой удар в последний момент. Однако сам факт этих угроз уже спровоцировал в Тегеране демонстративную мобилизацию людей вокруг критической инфраструктуры.