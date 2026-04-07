ua en ru
Вт, 07 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Эксперты посчитали расходы США на "Эпическую ярость" в Иране

15:05 07.04.2026 Вт
3 мин
Вашингтон тратит на операцию сотни миллионов ежедневно
aimg Валерий Ульяненко
Эксперты посчитали расходы США на "Эпическую ярость" в Иране Фото: военная база США (facebook com USNavy1)

Война против Ирана обходится США в сотни миллионов долларов в день - около десятой части этих расходов составляют потери военной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Читайте также: США пересматривают цели в Иране, чтобы страну не обвинили в военных преступлениях

Элейн Маккаскер, старший научный сотрудник Американского института предпринимательства, оценивает расходы США на войну против Ирана в 22,3-31 млрд долларов за пять недель.

Она включила в свои расчеты расходы на развертывание дополнительных американских сил на Ближнем Востоке с конца декабря 2025 года. Потерянную и поврежденную во время боевых действий технику Маккаскер дополнительно оценивает в 2,1-3,6 млрд долларов с учетом замены.

Полмиллиарда долларов в день

Центр стратегических и международных исследований (CSIS) оценил боевые потери и убытки военной инфраструктуры в 1,4 млрд долларов за первые шесть дней операции.

Однако позже на военной базе под Эр-Риядом был поврежден самолет E-3 Sentry, который больше не выпускается, - на его замену новой моделью может потребоваться более 700 млн долларов.

По оценке CSIS, США тратит на операцию против около полумиллиарда долларов в день. Сумма убытков может оказаться значительно выше в зависимости от того, какая техника находилась на объектах, которые находились под иранскими ударами.

Например, США потеряли самолет-заправщик дальнобойных американских бомбардировщиков К-135 - его замена, согласно оценке CSIS, будет стоить 160 млн долларов.

Важнейшие поврежденные объекты США

К наиболее важным поврежденным объектам США относятся две радиолокационные системы в Иордании и Катаре. Речь идет о радаре AN/TPY-2, обеспечивающем функционирование противоракетной батареи THAAD - один был поражен на базе в самом начале конфликта, а второй оказался под ударом в Саудовской Аравии.

Для замены одного AN/TPY-2 необходимо почти 500 млн долларов и около трех лет. В прошлом году оборонный концерн Raytheon поставил лишь 13-ю такую систему и запасов у США нет.

Кроме того, Вашингтон потерял истребитель F-15 стоимостью 100 млн долларов, к тому же поиски его второго пилота требовали значительных сил и средств.

После завершения операции войска США взорвали два застрявших на иранской территории самолета MC-130J стоимостью более 100 млн долларов каждый и два вертолета MH-6, чтобы противник не получил доступ к важным технологиям.

Ультиматум Трампа

Напомним, президент США Дональд Трамп вновь призвал Иран разблокировать проход кораблей через Ормузский пролив. Он намекнул, что в случае отказа во вторник, 7 апреля, будут нанесены удары по энергетике и мостам в стране.

Отметим, Axios со ссылкой на источники сообщило, что план бомбардировок уже готов, однако Трамп рассматривает возможность отложить удары по гражданской и энергетической инфраструктуре Ирана, чтобы дать шанс дипломатии.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Иран
Новости
Аналитика
