Наземная операция в Иране близко? США бьют по острову Харг, мостам и стягивают войска

Эскалация вокруг Ирана стремительно нарастает: США ударили по острову Харг и мостам, Трамп угрожает "уничтожить цивилизацию", а на Ближний Восток стягиваются тысячи американских солдат. Риск наземной операции становится реальным.

РБК-Украина собрало все, что известно на данный момент об эскалации вокруг Ирана.

Главное Удар по Харгу : США и Израиль атаковали остров Харг - главный нефтяной хаб Ирана, через который проходит около 90% нефтяного экспорта страны.

: США и Израиль атаковали остров Харг - главный нефтяной хаб Ирана, через который проходит около 90% нефтяного экспорта страны. Мосты под ударом : разрушен мост B1 между Тегераном и Карадж - погибли восемь человек, 95 ранены. Трамп угрожает уничтожить все мосты и электростанции Ирана.

: разрушен мост B1 между Тегераном и Карадж - погибли восемь человек, 95 ранены. Трамп угрожает уничтожить все мосты и электростанции Ирана. Ультиматум до полуночи : президент США Дональд Трамп требовал открыть Ормузский пролив до 20:00 7 апреля по вашингтонскому времени. Иран проигнорировал требование.

: президент США Дональд Трамп требовал открыть Ормузский пролив до 20:00 7 апреля по вашингтонскому времени. Иран проигнорировал требование. Наземная операция: США рассматривают захват острова Харг силами морской пехоты. На Ближний Восток уже перебросили тысячи десантников и морпехов.

США рассматривают захват острова Харг силами морской пехоты. На Ближний Восток уже перебросили тысячи десантников и морпехов. "Целая цивилизация погибнет сегодня ночью", - написал президент США в Truth Social.

Удар по "нефтяному сердцу" Ирана

США и Израиль атаковали остров Харг в Персидском заливе - главный нефтяной хаб Ирана. На острове прогремело несколько взрывов, что подтверждают Hindustan Times и India Today.

Через Харг проходит около 90% всего иранского нефтяного экспорта - в основном в Китай.

Мосты - следующая цель?

Параллельно уже разрушен мост B1 - один из крупнейших мостов Ирана, длиной 500 метров, между Тегераном и Карадж. По данным The Guardian, в результате удара погибли восемь человек, 95 получили ранения. Под мостом в это время происходило празднование.

"Самый большой мост Ирана обрушился и больше никогда не будет использован. Дальше - больше! Еще есть время заключить сделку, пока не стало слишком поздно," - написал Трамп в Truth Social.

Фото: один из разрушенных мостов в Иране (X.com)

Трамп угрожает "уничтожить все"

Американский лидер заявил, что США могут уничтожить все мосты и электростанции Ирана в течение нескольких часов - до полуночи 8 апреля по Североамериканскому времени (7 утра по киевскому времени).

"У нас есть план, основанный на силе наших вооруженных сил, согласно которому каждый мост в Иране будет уничтожен. Каждая электростанция в Иране будет выведена из строя, сгорит, взорвется и больше никогда не будет использоваться," - заявил он.

На вопрос журналиста, не является ли это военными преступлениями, Трамп ответил, что настоящее военное преступление - позволить Ирану получить ядерное оружие.

В своей заметке в Truth Social Трамп также написал:

"Целая цивилизация погибнет сегодня ночью, и она никогда больше не вернется. Я не хочу, чтобы это произошло, но, вероятно, так и произойдет," - написал он.

Военные приготовления США

Соединенные Штаты значительно усиливают свое присутствие в регионе. Сейчас продолжается развертывание тысяч морских пехотинцев и десантников, а силы быстрого реагирования приведены в состояние боевой готовности.

В частности, сенатор Том Коттон подтвердил отправку 142-й артиллерийской бригады. В ближайшее время Центральное командование ожидает прибытия дополнительного военного корабля с подкреплением.

Стратегические планы и риски

Администрация Дональда Трампа рассматривает вариант захвата иранского острова Харг. Цель такой операции - получить рычаг влияния на Тегеран, чтобы гарантировать беспрепятственный проход судов через Ормузский пролив.

Однако военные аналитики и эксперты предостерегают: операция грозит большим количеством жертв среди американских военных.

Хотя сам остров можно захватить быстро, это может спровоцировать затяжную полномасштабную войну вместо быстрого решения конфликта.

Фото: где расположен остров Харг (скриншот Google Maps)

Тегеран активно готовится к отражению вероятной атаки:

На остров Харг переброшены дополнительные подразделения ПВО и переносные ракетные комплексы.

Создана многоуровневая система обороны.

Иранский МИД официально осуждает удары по инфраструктуре (в частности мостам), называя это военными преступлениями против гражданских объектов.

Вице-президент Джей Ди Вэнс озвучил жесткую позицию Вашингтона. Он отметил, что США ожидают четкого ответа от Ирана до 20:00.

Главное требование - обеспечение стабильного экспорта энергоресурсов. Вэнс подчеркнул, что США хотят мира, но готовы применить "инструменты", которые до сих пор оставались незадействованными.

Вопросы - ответы (FAQ)

- Почему США и Израиль атаковали именно остров Харг?

Остров Харг - это критически важная точка для иранской экономики. Через этот терминал проходит около 90% всего экспорта нефти страны. Удар по нему имеет целью полностью заблокировать валютные поступления Тегерана и лишить страну ресурсов для финансирования военных программ.

- Какой ультиматум выдвинул Дональд Трамп?

Президент США потребовал от Ирана гарантировать свободный проход судов через Ормузский пролив. Дедлайн был установлен на 20:00 7 апреля по Вашингтону.

Поскольку Иран проигнорировал требование, Трамп заявил о готовности перейти к следующей фазе - уничтожению энергетической и транспортной инфраструктуры страны.

- Что известно о разрушении моста B1?

Это один из крупнейших мостов Ирана (500 метров), соединявший Тегеран и Карадж. В результате атаки объект был полностью разрушен.

Трамп назвал это лишь началом, пообещав уничтожить каждый мост в стране.

- Действительно ли возможна наземная операция США?

План такой операции официально рассматривается. Приоритетной целью является захват острова Харг силами морской пехоты, чтобы установить контроль над нефтяными потоками.

На Ближний Восток уже переброшены тысячи десантников, морпехов и артиллерийские подразделения.

- Какие риски несет эта эскалация для мира?

Удар по иранскому экспорту может вызвать резкий скачок стоимости топлива на мировых рынках.

Аналитики предостерегают, что точечные удары могут перерасти в полномасштабный конфликт с привлечением многих стран региона.

Угрозы Трампа уничтожить электростанции могут привести к полному блэкауту в Иране, что грозит миллионам гражданских.

- Как реагирует Иран?

Тегеран привел свои вооруженные силы в состояние полной боевой готовности. На стратегические объекты переброшены дополнительные системы ПВО, а МИД Ирана официально обвинил США в совершении военных преступлений из-за атак на гражданскую инфраструктуру.