Семья "без штампа": что нужно доказать, чтобы поделить имущество после лет гражданского брака

Длительное проживание в гражданском браке - "без штампа" - дает украинцам право на общее имущество. Однако доказать его в суде при расставании может быть непросто.

Об этом рассказала в комментарии РБК-Украина юрист ЮК "Приходько та партнери" Анна Салиенко .

Главное: Закон и статус : по статье 74 Семейного кодекса, имущество пары, которая живет вместе без официального брака, принадлежит им на праве общей совместной собственности (при условии, что никто из партнеров не состоит в другом зарегистрированном браке).

: по статье 74 Семейного кодекса, имущество пары, которая живет вместе без официального брака, принадлежит им на праве общей совместной собственности (при условии, что никто из партнеров не состоит в другом зарегистрированном браке). Что "формирует" семью : одни лишь чувства, длительные отношения или совместные фото семьи не создают - нужны обязательные ее признаки (совместное проживание, общий быт и взаимные права и обязанности устойчивого характера).

: одни лишь чувства, длительные отношения или совместные фото семьи не создают - нужны обязательные ее признаки (совместное проживание, общий быт и взаимные права и обязанности устойчивого характера). Доказательства совместной жизни : доказать факт проживания одной семьей сложнее всего - суд оценивает совокупность факторов (показания свидетелей, коммунальные платежи, общий бюджет, фото, поездки, регистрацию по одному адресу и т.д.).

: доказать факт проживания одной семьей сложнее всего - суд оценивает совокупность факторов (показания свидетелей, коммунальные платежи, общий бюджет, фото, поездки, регистрацию по одному адресу и т.д.). Как делится имущество : даже при доказанном факте совместной жизни - нужно отдельно доказать, что конкретная вещь покупалась за общие средства или совместным трудом и в интересах семьи (бремя доказывания - на том, кто требует раздела).

: даже при доказанном факте совместной жизни - нужно отдельно доказать, что конкретная вещь покупалась за общие средства или совместным трудом и в интересах семьи (бремя доказывания - на том, кто требует раздела). Нюансы с недвижимостью : если жилье покупалось в рассрочку или по инвестиционному договору, ключевым является период внесения средств, а не дата получения свидетельства о праве собственности (делить можно только долю, уплаченную за общие деньги в период совместной жизни).

: если жилье покупалось в рассрочку или по инвестиционному договору, ключевым является период внесения средств, а не дата получения свидетельства о праве собственности (делить можно только долю, уплаченную за общие деньги в период совместной жизни). Советы юриста: лучший способ защитить себя - зафиксировать договоренности письменным договором о правовом режиме имущества, а также всегда сохранять доказательства и чеки на крупные покупки.

Что говорит Семейный кодекс: ключевая норма

Ключевая норма в этом вопросе, по словам эксперта, - статья 74 Семейного кодекса Украины.

"Имущество, приобретенное мужчиной и женщиной, которые проживали одной семьей, но не состояли в браке, за время совместного проживания принадлежит им на праве общей совместной собственности, если иное не установлено письменным договором", - объяснила Салиенко.

Следовательно, "закон защищает такую пару почти так же, как супругов".

"Но есть принципиальное условие: ни один из партнеров не должен в это время состоять в другом зарегистрированном браке, иначе статья 74 не применяется", - уточнила юрист.

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Разница между романтическими отношениями и семьей

Самое главное, что следует понимать еще "на берегу", по словам специалиста: "в таких вопросах не отождествляются близкие романтические отношения с семьей".

То есть это - разные категории.

"По части 2 статьи 3 СК семью образуют лица, которые одновременно: совместно проживают, связаны общим бытом и имеют взаимные права и обязанности", - сообщила юрист.

Эти три признака:

должны быть в наличии вместе;

должны иметь постоянный характер.

Между тем "влюбленность, совместные поездки, совместные фото, даже длительные отношения сами по себе - семьи не создают".

"И никаких имущественных последствий не порождают без наличия вышеперечисленных обязательных признаков в совокупности", - заметила Салиенко.

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Что доказать в суде - сложнее всего

Юрист сообщила, что сложнее всего в спорах насчет раздела имущества во время развода "без штампа" - доказать, что люди:

не просто "жили вместе" и не "были в отношениях";

а факт проживания одной семьей - со всеми обязательными правовыми признаками "семьи" как понятия.

Салиенко уточнила, что показательные мелочи, на которые суды действительно обращают внимание:

как человек воспринимал жилье (как "свое" или как временное убежище);

были ли у него там вещи ежедневного обихода;

оплачивал ли он "коммуналку";

праздновали ли праздники вместе;

объединяли ли доходы;

знакомили ли друг друга с семьей.

"То есть оценивается реальный уклад жизни, а не этикетка отношений", - констатировала эксперт.

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Что может стать доказательной базой в деле

По информации юриста, из вышеупомянутого вытекает и доказательная база:

показания свидетелей (родственники, соседи, друзья);

общие фото и видео;

чеки и банковские переводы между партнерами;

общие билеты и брони из поездок;

оплата коммунальных услуг;

регистрация по одному адресу;

общие кредиты или договоры (где фигурируют оба);

переписка.

"Но важно: суд оценивает это в совокупности, и ни одно доказательство само по себе не является решающим", - подчеркнула Салиенко.

Что еще нужно доказать для раздела имущества

Другой уровень сложности, по словам юриста, "касается уже конкретного имущества".

"Даже если факт проживания одной семьей доказан, этого еще недостаточно, чтобы поделить квартиру или авто", - констатировала специалист.

Она объяснила, что в таком случае "нужно доказать, что конкретная вещь покупалась за общие средства или общим трудом и в интересах семьи".

В целом Верховный Суд оценивает три вещи:

время приобретения имущества;

источник средств, за которые оно приобретено;

цель его приобретения.

"Имущество, оформленное на одного партнера, по умолчанию считается его, пока не доказано обратное. И бремя доказывания лежит на том, кто просит признать имущество общим", - объяснила юрист.

Коварный момент в вопросе недвижимости

Особенно коварный момент при разрыве отношений, по словам специалиста, это "недвижимость, купленная в рассрочку или через инвестиционный договор".

Она уточнила, что "здесь определяющей является не дата регистрации права собственности, а период, когда фактически уплачивались взносы".

"Если большую часть стоимости человек внес из своих средств еще до того, как отношения переросли в семью (или до брака), то эта часть - его личная частная собственность. Даже если "бумажку" о собственности оформили позже, уже в браке", - объяснила Салиенко.

То есть "делить можно только ту долю, которая оплачена за общие средства в период совместной жизни".

Как "застраховаться" в отношениях: советы юриста

"Таким парам (которые долгое время живут вместе, но "без штампов", - Ред.) я всегда советую одно: не полагаться на статью 74 как на страховочную сетку", - поделилась юрист.

Гораздо проще и дешевле, по ее словам, "зафиксировать договоренности в письменном виде заранее - договором о правовом режиме имущества".

"А что касается крупных покупок - сохранять доказательства, кто и какими средствами платил", - подытожила Салиенко.