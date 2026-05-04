Как Гражданский кодекс 2.0 может изменить жизнь украинцев: разбор проекта

Уже в следующем году украинцы могут начать жить по новому Гражданскому кодексу. В конце апреля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект 15150 с новой редакцией Кодекса.

Главное: Масштабное обновление: Новая редакция Кодекса сводит нормы к стандартам ЕС и вводит "добропорядочность", с учетом которой должны регулироваться все частные отношения.

Новые статусы и самостоятельность детей: Появляются статусы "Потребитель", "Профессионал" и "Ребенок". Отныне дети в возрасте от 14 до 18 лет смогут самостоятельно распоряжаться своими средствами на счетах и выступать учредителями юридических лиц.

Реформа семейных отношений: Вводится "фактический семейный союз", официальный статус "отдельного проживания", и четкие сроки для "примирения" в случае развода.

Более жесткие правила опеки: Значительно расширен перечень лиц, которым запрещено быть опекунами, и введена ежегодная отчетность о финансовых операциях и здоровье подопечного.

Защита цифровых прав: Закрепляется "право на забвение", благодаря которому украинцы смогут требовать удаления из интернета устаревшей или недостоверной информации о себе.

Зачем переписывают Гражданский кодекс

Законопроект 15150 - это самый масштабный документ в истории Украины. На его 803 страницах собран полностью обновленный Гражданский кодекс, над которым более 7 лет работали более трехсот юристов со всей страны.

Действующий кодекс 2003 года уже давно не соответствует реалиям, отмечал инициатор изменений и спикер парламента Руслан Стефанчук. Чтобы убрать юридическую путаницу, гражданское, семейное и международное право наконец сведут в один понятный документ, как это работает в ЕС.

Устаревшие нормы также осовременили: теперь закон будет защищать не "тайну телеграмм", а аккаунты и переписки в современных мессенджерах. Дополнительно документ адаптировали к нынешним вызовам, урегулировав правовые вопросы в условиях военного положения.

Что меняется в Гражданском кодексе 2.0

Право вместо законодательства

В новой редакции Гражданского кодекса термины "гражданское законодательство" и "гражданские отношения" изменили на "частное право" и "частные отношения".

Также появились новые принципы частного права: частная автономия, диспозитивность, добросовестность (bona fides), разумность и недопущение получения преимуществ из своего противоправного или недобросовестного поведения.

К источникам частного права отнесены: договор, обычаи (в частности национальных меньшинств и коренных народов), локальные акты юридических лиц (уставы, решения) и международные договоры.

Гражданский кодекс 2.0 - крупнейший законопроект в истории страны (Инфографика РБК-Украина)

Добропорядочность

Одно из важных отличий новой редакции - появление термина "добропорядочность" (boni mores). Этот термин упоминается в тексте кодекса 45 раз.

Что такое "добропорядочность"? Как объяснял сам Стефанчук, это украинский аналог словосочетанию "моральные основы общества", который повсеместно сегодня использован в действующем законодательстве. По его словам, этот термин есть едва ли не во всех гражданских кодексах стран ЕС.

Все частные отношения должны регулироваться с обязательным учетом этой "добропорядочности". Если определенные общественные отношения (например, условия какого-то договора) противоречат ей, наступают юридические последствия. Эти последствия определяются самим Кодексом, другим законом или договором.

Этот моральный критерий применяется как предохранитель в конкретных жизненных ситуациях:

Пределы новых прав: Физическое лицо может иметь любые другие гражданские права, которые прямо не прописаны в Конституции или Кодексе, но только при условии, что они не противоречат закону и добропорядочности.

Пределы самозащиты: Лицо имеет право использовать средства противодействия для защиты своих прав при условии, что такие средства не запрещены Кодексом и не противоречат добропорядочности.

Контроль за организациями (учреждениями): Если цель деятельности какого-либо учреждения начинает противоречить добропорядочности, орган государственной власти получает право обратиться в суд, чтобы принудительно изменить цель его деятельности.

Вместе с добропорядочностью внедряется доктрина venire contra factum proprium - лицо не может осуществлять свои права способом, противоречащим его же предыдущим заявлениям или поведению.

Новые статусы

В обновленном Гражданском кодексе появляются новые правовые статусы: "Ребенок" (малолетний до 14 лет, несовершеннолетний 14-18 лет), "Потребитель" и "Профессионал".

Дети с 6 лет смогут легально осуществлять мелкие платежные операции с помощью собственных банковских карт.

Дети с 14 до 18 лет смогут самостоятельно заключать договоры банковского счета и распоряжаться своими средствами, а также быть учредителями или участниками юридических лиц.

Также для детей теперь прямо прописаны права на личное пространство (приватность) и на выражение собственного мнения по вопросам своей жизни.

Потребителем человек становится, когда покупает товары или услуги для личных и бытовых нужд. Все, что покупается для ведения бизнеса, профессиональной деятельности или выполнения рабочих обязанностей, под этот статус не подпадает.

А профессионал - это юридическая противоположность потребителю. Люди получают этот статус, когда предоставляют услуги или продают товары как бизнес или независимые специалисты (например, ФОПы, продавцы на рынке или частные нотариусы).

Свобода имени и позывные

Украинцы получат право официально иметь двойную фамилию, двойное имя собственное и двойное отчество. Более того, узаконивается использование псевдонимов, к которым прямо отнесены "военное псевдо", творческие имена и специальные буквенно-цифровые коды.

"Осідок"

Вместо привычного украинцам термина "место жительства" появляется новый - "Осідок". Это место жительства или пребывания человека.

Что именно считается "осідком"?

Это может быть жилье, где человек проживает постоянно или временно.

Это также может быть специализированное социальное учреждение, заведение социального обслуживания или защиты, воинская часть или другое заведение в случаях, определенных законом.

Еще одна новация: человек сможет иметь несколько "осідків" одновременно.

Фактический семейный союз

В обновленном Гражданском кодексе, кроме брака, появляется новый вид совместного проживания - фактический семейный союз.

Фактический семейный союз - это проживание женщины и мужчины одной семьей без регистрации брака. Но только при условии, что они не состоят в другом браке, а также не являются родственниками.

В принятой редакции Гражданского кодекса нет скандальной нормы о браке (Инфографика РБК-Украина)

"Семейные" долги ФОПов

Новый кодекс уравнивает брак и фактический семейный союз в вопросах долгов предпринимателей-ФОПов.

Если у предпринимателя возникнут долги по бизнесу, ему придется рассчитываться не только тем, что принадлежит лично ему, но и своей долей в общем семейном имуществе.

Однако для мужа, жены или партнера должника предусмотрели важную защиту. Кредиторы не смогут просто прийти и забрать вашу общую квартиру или авто. Чтобы взыскать долг, им придется сначала юридически разделить это имущество и выделить именно ту часть, которая принадлежит ФОПу-должнику.

Официальная "пауза" в браке

Новый кодекс вводит официальный статус "отдельное проживание супругов". Это легальная сепарация для пар, которые фактически разошлись, но еще не оформили развод.

Оформить этот статус можно через нотариуса (если есть обоюдное согласие) или через суд (даже по желанию только одного из партнеров). Данные официально внесут в государственный реестр.

Что дает этот статус:

Все новые доходы, покупки или долги больше не считаются общим имуществом семьи.

Муж и жена больше не обязаны финансово поддерживать друг друга.

Если женщина рожает ребенка через 10 месяцев после оформления статуса, ее официальный муж больше не записывается отцом автоматически.

При этом статус касается только отношений между мужем и женой. Они по-прежнему обязаны вместе обеспечивать и воспитывать своих детей, хотя могут официально распределить родительские обязанности между собой.

Действие этого статуса прекращается в трех случаях:

Пара официально разводится.

Суд признает брак недействительным.

Супруги мирятся и восстанавливают отношения.

В случае примирения мужу и жене достаточно подать совместное заявление в ГРАГС (ЗАГС) или нотариусу. После этого статус "сепарации" в государственном реестре официально аннулируют.

Развод

Процесс расторжения брака теперь отделен от имущественных ссор. Развести теперь могут, даже если супруги параллельно судятся за раздел квартиры, раздел бизнеса или выплату алиментов.

Одно из важнейших нововведений касается семей с детьми. Раньше наличие ребенка означало обязательный и часто длительный суд. Новый кодекс, если пара расходится мирно, позволяет развестись через ГРАГС или нотариуса всего за один месяц.

Главное условие - предоставить нотариально заверенный договор о том, как родители делят обязанности в отношении ребенка и будут выплачивать алименты.

Для пар без детей достаточно совместного заявления и месяца ожидания. Заявление можно подать и дистанционно (заверив у нотариуса), а если партнер признан пропавшим без вести или недееспособным - развод оформят в одностороннем порядке.

Время на примирение

По действующей редакции Гражданского кодекса, суд принимает меры по примирению супругов, если это не противоречит "моральным основам общества". Новый кодекс убирает эту размытость и устанавливает временные рамки в зависимости от наличия детей и способности пары договариваться.

Продолжительность "периода на размышления" будет зависеть от конкретной ситуации:

До 6 месяцев: дадут парам с детьми, которые не могут прийти к согласию по условиям развода.

Всего 1 месяц: если родители уже подписали договор о содержании детей.

Без ожидания: суд разведёт мгновенно, если до этого пара более полугода находилась в официальном статусе "отдельного проживания".

Также никакого срока на примирение не будет, если развод происходит на фоне домашнего насилия или иного противоправного поведения, которое содержит признаки преступления.

"Наказание" за измену или насилие

После развода, как и раньше, можно будет оставить фамилию бывшего партнера или вернуть свою. Однако появилась нетипичная норма - возможность принудительного лишения брачной фамилии.

Человек получает законное право требовать, чтобы его бывшего мужа или жену заставили вернуть добрачную фамилию. Это возможно в случаях, когда партнер вел себя недостойно: изменял, совершал домашнее насилие, аморальные поступки или другие преступления.

Над новым Гражданским кодексом в течение 7 лет работали сотни юристов (Инфографика РБК-Украина)

Опека и попечительство

Новый Гражданский кодекс предусматривает существенные изменения в системе опеки и попечительства. Теперь опекуном или попечителем может быть исключительно совершеннолетнее, дееспособное лицо, имеющее украинское гражданство и постоянно проживающее в Украине.

Свое согласие кандидат должен подтвердить только письменным заявлением. Если же опекунов несколько, они обязаны заключить письменный договор о распределении обязанностей и зарегистрировать его в органе опеки (без этого документ является недействительным).

Значительно расширен перечень лиц, которым запрещено брать под опеку детей или недееспособных лиц. Опекунами не смогут стать:

Лица, ограниченные в дееспособности или признанные недееспособными.

Те, кто уже был опекуном, но был лишен статуса по собственной вине.

Лица с психическими расстройствами или зависимостью от алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ.

Люди без постоянного места жительства или постоянного заработка.

Лица с определенными заболеваниями, иностранцы вне брака (кроме родственников ребенка) и лица без гражданства.

Осужденные за тяжкие преступления (против национальной безопасности, жизни, здоровья и т.д.) или лица с непогашенной судимостью.

Лица, которые сами нуждаются в постоянном уходе.

Те, кто имел административные взыскания за домашнее насилие в течение последних 10 лет.

Лица, имеющие конфликт интересов с подопечным или чьи интересы противоречат интересам ребенка.

Люди, состоящие в браке с лицами из этого списка.

Обязанности опекунов и попечителей также расширились. Теперь они должны заботиться не только о воспитании, но и о физическом, психическом, социальном и духовном развитии ребенка, его здоровье и обеспечении полного общего среднего образования. Также им прямо запрещено препятствовать общению ребенка с родителями или родственниками (если это не вредит ребенку).

Кроме того, опекуны обязаны ежегодно подавать отчет в орган опеки о здоровье подопечного, условиях его проживания и финансовых операциях с его имуществом.

Государство также усиливает контроль. Расширен круг субъектов (от больниц до школ), которые должны немедленно сообщать в органы опеки о лицах, нуждающихся в помощи. Органы опеки теперь будут контролировать условия жизни детей в сложных жизненных обстоятельствах и защищать недвижимость подопечных, отправляя сообщения регистраторам.

Новый кодекс также предлагает альтернативы классической опеке:

Институт "Помощника": Дееспособное лицо, которое по состоянию здоровья не может само реализовывать свои права, может нанять помощника. Он будет помогать с мелкими делами (получение почты или пенсии, ведение финансового учета), при этом не имея права на конфликт интересов.

Специалист по сопровождению ветеранов: Специальный помощник для ветеранов войны, демобилизованных и их семей (включая семьи погибших), который будет действовать на похожих условиях.

Право на забвение

Новый кодекс закрепляет так называемое "право на забвение" - механизм, который позволяет человеку требовать удаления своих личных данных из публичного пространства и поисковых систем.

Право требовать уничтожить, скрыть или убрать из выдачи поисковиков информацию можно будет в следующих случаях:

она является ложной, устаревшей или неполной;

данные были собраны и обнародованы незаконно;

информация уже потеряла общественный интерес, но ее дальнейшее пребывание в открытом доступе вредит вашей репутации или личным правам.

Но закон оставляет предохранители. Удалить информацию не удастся, если она:

касается должностных лиц и публичных лиц и связана с выполнением их рабочих обязанностей или общественных функций;

защищена свободой мысли и слова;

имеет историческую или научную ценность;

критически важна для медицины;

сохраняется по закону.

Когда Рада финально примет новый Кодекс?

Пока парламент поддержал новую редакцию Гражданского кодекса только в первом чтении. Депутатам также продлили время на подготовку ко второму чтению, чтобы они успели внести свои правки.

Поэтому финальный текст этого массивного документа на 803 страницы еще может существенно измениться.

Если же документ примут в целом и опубликуют в этом году, то обновленный Кодекс начнет действовать уже с 1 января 2027 года