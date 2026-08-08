ua en ru
Сб, 08 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Обстрел Киева Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Оккупанты атаковали Киев баллистикой: что известно на данный момент

03:16 08.08.2026 Сб
2 мин
Враг выпустил сразу серию ракет
aimg Филипп Бойко
Оккупанты атаковали Киев баллистикой: что известно на данный момент Фото: спасатель ГСЧС (ГСЧС Украины)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Российские оккупанты в ночь на 8 августа запустили по Киеву баллистические ракеты. В городе раздалось от шести до восьми взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию от мэра Виталия Кличко, КГВА и ГСЧС.

Перед атакой воздушная тревога сработала всего за минуту до удара ракет. В настоящее время воздушная тревога в Киеве отменена.

В 03-34 мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате атаки, по предварительным данным, в Голосеевском районе зафиксировано возгорание на территории нежилой застройки.

В Оболонском районе поступило сообщение о возгорании резервуаров с топливом.

Экстренные службы направляются на места, сообщил мэр Киева.

В 05-45 КМВА проинформировала, что из-за удара врага четыре человека пострадали. Соответствующие службы проводят работы по ликвидации последствий ночного обстрела.

В 06-34 спасатели ГСЧС добавили подробности относительно последствий атаки. По данным ведомства, пожар охватил гаражи и нежилую застройку в Голосеевском районе. А в Оболонском районе произошло возгорание на территории предприятия.

Что еще известно об атаках на столицу

Напомним, в ночь на 5 августа россияне массированно атаковали Киев ракетами и дронами. Погиб один человек, более 20 – пострадали. Под огнем оказались "Эпицентр", ROZETKA и "Нова пошта".

Также в Киеве в субботу под вечер, 1 августа, спасатели завершили аварийно-спасательные работы после обстрела, произошедшего в ту ночь. В результате удара оккупантов РФ в городе погибли 9 человек. Еще 33 человека травмированы, среди них – 4 ребенка. Удалось спасти 105 человек.

В результате вражеских обстрелов 1 августа повреждения и разрушения были зафиксированы в пяти районах столицы. Среди них – Соломенский, Дарницкий, Шевченковский, Днепровский и Печерский. Известно, что в некоторых домах люди из-за удара оказались заблокированными.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Обстрел Киева Ракетная атака
Новости
Оккупанты атаковали Киев баллистикой: что известно на данный момент
Оккупанты атаковали Киев баллистикой: что известно на данный момент
Аналитика
За год никто из бизнеса не жаловался на давление официально: интервью с заместителем Генпрокурора Крымом
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия За год никто из бизнеса не жаловался на давление официально: интервью с заместителем Генпрокурора Крымом