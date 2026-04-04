Развод не обязателен? Можно ли поделить имущество супругов без расторжения брака

08:00 04.04.2026 Сб
На какое имущество не может претендовать партнер?
aimg Василина Копытко
Совместной собственностью считается все имущество, приобретенное за время брака (фото: Freepik)

В Украине супруги имеют право разделить общее имущество, не расторгая брак. Согласно Семейному кодексу, муж и жена могут сделать это как по взаимному согласию, так и через суд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Министерства юстиции.

Главное:

  • Право на раздел: Муж и жена могут разделить совместную собственность в любой момент, не разрывая брак.
  • Два способа: Это можно сделать добровольно (через нотариальный договор) или через суд, если согласие не достигнуто.
  • Совместная собственность: Делится имущество, приобретенное во время брака. Личные вещи, наследство и подарки остаются в собственности того, кто их получил.
  • Равенство долей: По закону доли супругов равны, однако суд может изменить этот баланс в интересах детей или из-за недобропорядочности одного из партнеров.
  • Исковая давность: К требованиям о разделе имущества в официальном браке срок исковой давности не применяется.

Способы раздела имущества

Законодательство предусматривает два основных пути решения этого вопроса:

  • Договорной (добровольный). Супруги заключают договор. Если делится недвижимость (дом, квартира и т.д.), документ обязательно должен быть заверен нотариально.
  • Судебный. Если согласие не достигнуто, спор решает суд, учитывая интересы жены, мужа, детей и другие существенные обстоятельства.

Что подлежит разделу, а что нет

Совместной собственностью считается все имущество, приобретенное за время брака, даже если один из партнеров не имел заработка по уважительным причинам (обучение, уход за детьми, болезнь).

Однако не делится личная частная собственность: имущество, полученное в дар, в наследство или приобретенное за собственные средства одного из супругов.

Размер долей и денежная компенсация

По умолчанию доли имущества являются равными. Суд может отступить от этого принципа, если один из супругов не заботился о семье, скрыл или уничтожил имущество.

Также доля может быть увеличена, если с отцом или матерью проживают дети или нетрудоспособные совершеннолетние сын или дочь.

Если имущество невозможно разделить в натуре, а денежная компенсация не внесена, суд может оставить имущество в общей долевой собственности без его реального раздела.

