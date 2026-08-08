Сім'я "без штампа": що треба довести, щоб поділити майно після років цивільного шлюбу

Тривале проживання в цивільному шлюбі - "без штампа" - дає українцям право на спільне майно. Проте довести його в суді при розставанні може бути непросто.

Про це розповіла у коментарі РБК-Україна юрист ЮК "Приходько та партнери" Анна Салієнко .

Головне: Закон і статус : за статтею 74 Сімейного кодексу, майно пари, яка живе разом без офіційного шлюбу, належить їм на праві спільної сумісної власності (за умови, що ніхто з партнерів не перебуває в іншому зареєстрованому шлюбі).

: за статтею 74 Сімейного кодексу, майно пари, яка живе разом без офіційного шлюбу, належить їм на праві спільної сумісної власності (за умови, що ніхто з партнерів не перебуває в іншому зареєстрованому шлюбі). Що "формує" сім'ю : самі лише почуття, тривалі стосунки чи спільні фото сім'ї не створюють - потрібні обов'язкові її ознаки (спільне проживання, спільний побут і взаємні права та обов'язки сталого характеру).

: самі лише почуття, тривалі стосунки чи спільні фото сім'ї не створюють - потрібні обов'язкові її ознаки (спільне проживання, спільний побут і взаємні права та обов'язки сталого характеру). Докази спільного життя : довести факт проживання однією сім'єю найскладніше - суд оцінює сукупність факторів (свідчення свідків, комунальні платежі, спільний бюджет, фото, поїздки, реєстрацію за однією адресою тощо).

: довести факт проживання однією сім'єю найскладніше - суд оцінює сукупність факторів (свідчення свідків, комунальні платежі, спільний бюджет, фото, поїздки, реєстрацію за однією адресою тощо). Як ділиться майно : навіть за доведеного факту спільного життя - треба окремо довести, що конкретна річ купувалася за спільні кошти або спільною працею та в інтересах сім'ї (тягар доказування - на тому, хто вимагає поділу).

: навіть за доведеного факту спільного життя - треба окремо довести, що конкретна річ купувалася за спільні кошти або спільною працею та в інтересах сім'ї (тягар доказування - на тому, хто вимагає поділу). Нюанси з нерухомістю : якщо житло купувалося в розстрочку чи за інвестиційним договором, ключовим є період внесення коштів, а не дата отримання свідоцтва про право власності (ділити можна лише частку, сплачену за спільні гроші в період спільного життя).

: якщо житло купувалося в розстрочку чи за інвестиційним договором, ключовим є період внесення коштів, а не дата отримання свідоцтва про право власності (ділити можна лише частку, сплачену за спільні гроші в період спільного життя). Поради юриста: найкращий спосіб захистити себе - зафіксувати домовленості письмовим договором про правовий режим майна, а також завжди зберігати докази й чеки на великі покупки.

Що каже Сімейний кодекс: ключова норма

Ключова норма в цьому питанні, за словами експерта, - стаття 74 Сімейного кодексу України.

"Майно, набуте чоловіком і жінкою, які проживали однією сім'єю, але не перебували у шлюбі, за час спільного проживання належить їм на праві спільної сумісної власності, якщо інше не встановлено письмовим договором", - пояснила Салієнко.

Отже, "закон захищає таку пару майже так само, як подружжя".

"Але є принципова умова: жоден із партнерів не повинен у цей час перебувати в іншому зареєстрованому шлюбі, інакше стаття 74 не застосовується", - уточнила юрист.

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Різниця між романтичними стосунками та сім'єю

Найголовніше, що варто розуміти ще "на березі", за словами фахівця: "у таких питаннях не ототожнюються близькі романтичні стосунки із сім'єю".

Тобто це - різні категорії.

"За частиною 2 статті 3 СК сім'ю утворюють особи, які одночасно: спільно проживають, пов'язані спільним побутом і мають взаємні права та обов'язки", - повідомила юрист.

Ці три ознаки:

мають бути наявними разом;

повинні мати сталий характер.

Тим часом "закоханість, спільні поїздки, спільні фото, навіть тривалі стосунки самі по собі - сім'ї не створюють".

"І жодних майнових наслідків не породжують без наявності вищеперелічених обов'язкових ознак у сукупності", - зауважила Салієнко.

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Що довести в суді - найскладніше

Юрист повідомила, що найскладніше в спорах щодо поділу майна під час розлучення "без штампа" - довести, що люди:

не просто "жили разом" і не "були в стосунках";

а факт проживання однією сім'єю - з усіма обов'язковими правовими ознаками "сім'ї" як поняття.

Салієнко уточнила, що показові дрібниці, на які суди справді звертають увагу:

як людина сприймала житло (як "своє" чи як тимчасовий прихисток);

чи були в неї там речі щоденного вжитку;

чи оплачувала вона "комуналку";

чи святкували свята разом;

чи об'єднували доходи;

чи знайомили одне одного з родиною.

"Тобто оцінюється реальний уклад життя, а не етикетка стосунків", - констатувала експерт.

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Що може стати доказовою базою у справі

За інформацією юриста, із вищезазначеного випливає й доказова база:

свідчення свідків (родичі, сусіди, друзі);

спільні фото й відео;

чеки та банківські перекази між партнерами;

спільні квитки й броні з поїздок;

оплата комунальних послуг;

реєстрація за однією адресою;

спільні кредити чи договори (де фігурують обидва);

листування.

"Але важливо: суд оцінює це в сукупності, і жоден доказ сам по собі не є вирішальним", - наголосила Салієнко.

Що ще потрібно довести для поділу майна

Другий рівень складності, за словами юриста, "стосується вже конкретного майна".

"Навіть якщо факт проживання однією сім'єю доведено, цього ще недостатньо, щоб поділити квартиру чи авто", - констатувала спеціаліст.

Вона пояснила, що в такому випадку "треба довести, що конкретна річ купувалася за спільні кошти або спільною працею і в інтересах сім'ї".

В цілому Верховний Суд оцінює три речі:

час набуття майна;

джерело коштів, за які воно придбане;

мету його придбання.

"Майно, оформлене на одного партнера, за замовчуванням вважається його, доки не доведено протилежне. І тягар доказування лежить на тому, хто просить визнати майно спільним", - пояснила юрист.

Підступний момент у питанні нерухомості

Особливо підступний момент під час розриву стосунків, за словами фахівця, це "нерухомість, куплена в розстрочку чи через інвестиційний договір".

Вона уточнила, що "тут визначальною є не дата реєстрації права власності, а період, коли фактично сплачувалися внески".

"Якщо більшу частину вартості людина внесла зі своїх коштів ще до того, як стосунки переросли в сім'ю (або до шлюбу), то ця частина - її особиста приватна власність. Навіть якщо "папірець" про власність оформили пізніше, вже у шлюбі", - пояснила Салієнко.

Тобто "ділити можна лише ту частку, що оплачена за спільні кошти в період спільного життя".

Як "застрахуватись" у стосунках: поради юриста

"Таким парам (які тривалий час живуть разом, але "без штампів", - Ред.) я завжди раджу одне: не покладатися на статтю 74 як на страхувальну сітку", - поділилась юрист.

Набагато простіше й дешевше, за її словами, "зафіксувати домовленості письмово завчасно - договором про правовий режим майна".

"А щодо великих покупок - зберігати докази, хто і якими коштами платив", - підсумувала Салієнко.