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Как заставить "малообеспеченного" платить справедливые алименты: объяснение юриста

09:24 03.08.2026 Пн
4 мин
Доказать скрытые доходы бывшего мужа и добиться законных выплат - реально
aimg Ирина Глухова aimg Катерина Гончарова
Как заставить "малообеспеченного" платить справедливые алименты: объяснение юриста Алименты на ребенка должны быть справедливыми (фото иллюстративное: Getty Images)
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Официальная "минималка" или безработица бывшего мужа - распространенная схема избегания выплат (алиментов) после развода. Однако закон в этом вопросе уже давно на стороне ребенка.

Об этом рассказала в комментарии РБК-Украина юрист ЮК "Приходько та партнери" Анна Салиенко.

Главное:

  • Решение проблемы: официальная минимальная зарплата или безработица при реальных достатках - распространенная ситуация, разрешить которую можно через обращение в суд для взыскания алиментов в твердой денежной сумме.
  • Закон на стороне ребенка: суд обязан учитывать не только задекларированный доход, но и имущество, корпоративные права и расходы плательщика, превышающие его официальные заработки.
  • Бремя доказывания: достаточно доказать в суде дорогие покупки или образ жизни, не соответствующие "минималке", после чего именно плательщик должен доказывать происхождение своих средств.
  • Исключения: разовые поступления от продажи имущества, наследство или подарки не считаются регулярным доходом, из которого рассчитываются алименты.
  • Гарантии: даже при отсутствии официального дохода размер выплат не может быть меньше гарантированного минимума, а задолженность накапливается исходя из средней зарплаты по региону.

Как получить законные алименты от "малообеспеченного"

В Украине случаются ситуации, когда после развода бывший муж официально получает минимальную зарплату или считается безработным, но покупает при этом новые авто, недвижимость и т.д.

"Это, пожалуй, одна из самых распространенных ситуаций в нашей практике", - признала юрист.

Она отметила, что "формула" здесь такова: "если взимать алименты в доле (проценте) от дохода (статья 183 Семейного кодекса), то с официальной минимальной зарплаты человек получает очень малые средства".

"Поэтому единственный вариант - это подавать на алименты в твердой денежной сумме (статья 184 СК). Или если уже есть решение суда о взыскании алиментов в доле от дохода - менять способ такого взыскания. Это также возможно через суд", - сообщила Салиенко.

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Здесь, по ее словам, "главное понимать, что закон уже давно на стороне ребенка".

Так, статья 182 Семейного кодекса Украины прямо обязывает суд учитывать при определении размера алиментов:

  • не только задекларированный доход;
  • но и наличие у плательщика имущества и имущественных прав - движимого и недвижимого имущества, денежных средств, корпоративных прав;
  • а также доказанные взыскателем расходы плательщика, в частности, на приобретение недвижимого или движимого имущества, сумма которых превышает десятикратный прожиточный минимум для трудоспособного лица (если плательщик не доказал источник происхождения средств).

"Ключевая норма для нашей ситуации - часть 3 статьи 182 СК: "Суд не ограничивается размером заработка (дохода) плательщика алиментов в случае установления наличия у него расходов, превышающих его заработок (доход), и в отношении которых таким плательщиком не доказан источник происхождения средств", - констатировала эксперт.

То есть простыми словами: "чтобы добиться справедливых алиментов, не обязательно "доказывать" именно скрытый доход".

"Достаточно доказать, что образ жизни и расходы человека - новое авто, купленная недвижимость, дорогие поездки - не соотносятся с задекларированным доходом лица. После этого бремя доказывания происхождения средств ложится уже на плательщика", - объяснила Салиенко.

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Что используют для доказывания реального достатка

Юрист рассказала, что для доказательства реального достатка обычно используют:

  • выписки из Государственного реестра прав на недвижимое имущество;
  • данные о зарегистрированных транспортных средствах;
  • сведения о приобретенном имуществе;
  • банковские выписки (их можно истребовать через суд);
  • иногда - даже публичную активность в соцсетях.

"Суд оценивает доказательства в совокупности", - подчеркнула специалист.

Какие деньги доходом "для алиментов" не считаются

В то же время Салиенко отметила, что "следует учесть и пределы этого подхода".

"Верховный Суд исходит из того, что не всякое поступление денег является доходом, с которого считают алименты", - объяснила она.

То есть "если речь идет о разовой операции (например, у человека был автомобиль или квартира, которые он продал), то сами по себе полученные от продажи средства доходом не становятся. Ведь это - не регулярный заработок, а "обмен" одного имущества на деньги".

"То же самое касается унаследованного или подаренного имущества", - добавила юрист.

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О каких еще обстоятельствах важно помнить

В заключение Салиенко напомнила о "еще двух важных обстоятельствах".

"Первое - независимо от "минималки", размер алиментов не может быть меньше 50% прожиточного минимума на ребенка соответствующего возраста (минимальный гарантированный), а рекомендованный ориентир - полный прожиточный минимум", - сообщила эксперт.

Второе обстоятельство, по ее словам, касается "безработных" должников.

"Если плательщик вообще "безработный" и накапливает долг, задолженность по алиментам считается исходя из средней заработной платы для соответствующей местности, а не с нуля", - объяснила юрист.

Напомним, ранее мы рассказывали, как добиться выплаты алиментов, если должник находится за границей.

Кроме того, мы объясняли, как ужесточаются правила для должников в Украине.

Читайте также, как оформить временную помощь на ребенка, если родители не платят алименты.

Важно: Этот материал носит исключительно ознакомительный характер и не является юридической консультацией. РБК-Украина не несет ответственности за действия, совершенные на основе этой информации. В случае необходимости в правовой помощи или толковании законодательства рекомендуем обратиться к квалифицированному юристу.

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