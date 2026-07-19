Эти доходы не скрыть от налоговой: когда есть риск получить штраф
Украинцы обязаны декларировать не только зарплату – Налоговый кодекс определяет широкий перечень доходов, подлежащих налогообложению, включая подарки, выигрыши и аренду.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление ГНС в Киевской области.
По Налоговому кодексу под налог на доходы физических лиц (НДФЛ) попадают практически все деньги и неденежные выгоды, получаемые человеком.
Независимо от того, это перевод на карточку, или, скажем, бесплатное пользование чужим авто. Исключение - только доходы, которые прямо освобождены от налога отдельной статьей 165 НКУ.
Деньги за работу
Наиболее очевидный источник, с которого взимают НДФЛ, – это труд. Речь идет о:
- зарплату от работодателя;
- оплату по договорам ЦПХ (т.е. разовые услуги или выполненная работа по заказу);
- отдельные выплаты от ФОП или самозанятых лиц, если это предусмотрено Налоговым кодексом.
Деньги из имущества
Если вы что-то продали, сдали или получили за использование своего – налог тоже есть. Под НДФЛ попадают:
- продажа квартиры, машины, другого движимого и недвижимого имущества (в случаях, прописанных статьями 172 и 173 НКУ);
- продажа прав – в частности на объекты интеллектуальной собственности;
- сдача жилья или иного имущества в аренду, субаренду или в аренду;
- роялти – выплаты за использование авторских прав или лицензий.
Пассивный доход тоже считают
Деньги, которые работают без вашего личного участия – тоже объект налога. Это:
- проценты по банковским депозитам;
- дивиденды;
- отдельные виды роялти;
- прибыль от инвестиций – ценные бумаги, корпоративные права и другие инвестактивы.
Наследство, выигрыш или подарок
Эти ситуации случаются нечасто, но именно здесь украинцы и допускают больше ошибок. В ГНС напоминают: облагаются также:
- наследие и подарки – по правилам статьи 174 НКУ;
- выигрыши и призы - в том числе по лотереям и онлайн-акциям;
- страховые выплаты и отдельные пенсионные поступления – в случаях, предусмотренных законодательством;
- неустойка, штрафы, пеня и некоторые виды возмещения ущерба;
- дополнительные блага от работодателя или других лиц. Это, например, когда компания бесплатно предоставляет авто, оплачивает питание, "прощает" вам долг или покрывает какие-то личные расходы - все это считается доходом.
На что следует обратить внимание
Есть ряд "неочевидных" ситуаций, когда к человеку тоже могут возникнуть вопросы налоговой. В налогооблагаемый доход могут попасть:
- деньги, полученные под отчет или командировки, которые не вернули в определенный срок;
- задолженность по гражданско-правовым договорам, если истек срок исковой давности и сумма превышает установленный законом размер;
- доходы от доверительного управления имуществом;
- отдельные виды пенсий и пожизненного содержания;
- другие доходы, которые не освобождены от налога статьей 165 НКУ.
Напомним, часть украинцев может не подавать годовую декларацию об имущественном положении и доходах – это касается тех, кто в течение года получал только доходы, с которых налоги уже были уплачены или не подлежат налогообложению.
Ранее РБК-Украина объясняло, по каким ставкам облагаются налогом подарки и наследство в 2026 году - размер налога зависит от степени родства и статуса дарителя.