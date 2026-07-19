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Эти доходы не скрыть от налоговой: когда есть риск получить штраф

07:25 19.07.2026 Вс
3 мин
Кроме привычной зарплаты, есть десятки источников, из которых придется уплатить налог
aimg Валерия Абабина
Эти доходы не скрыть от налоговой: когда есть риск получить штраф Фото: Какие доходы украинцы обязаны декларировать (Getty Images)
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Украинцы обязаны декларировать не только зарплату – Налоговый кодекс определяет широкий перечень доходов, подлежащих налогообложению, включая подарки, выигрыши и аренду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление ГНС в Киевской области.

По Налоговому кодексу под налог на доходы физических лиц (НДФЛ) попадают практически все деньги и неденежные выгоды, получаемые человеком.

Независимо от того, это перевод на карточку, или, скажем, бесплатное пользование чужим авто. Исключение - только доходы, которые прямо освобождены от налога отдельной статьей 165 НКУ.

Деньги за работу

Наиболее очевидный источник, с которого взимают НДФЛ, – это труд. Речь идет о:

  • зарплату от работодателя;
  • оплату по договорам ЦПХ (т.е. разовые услуги или выполненная работа по заказу);
  • отдельные выплаты от ФОП или самозанятых лиц, если это предусмотрено Налоговым кодексом.

Деньги из имущества

Если вы что-то продали, сдали или получили за использование своего – налог тоже есть. Под НДФЛ попадают:

  • продажа квартиры, машины, другого движимого и недвижимого имущества (в случаях, прописанных статьями 172 и 173 НКУ);
  • продажа прав – в частности на объекты интеллектуальной собственности;
  • сдача жилья или иного имущества в аренду, субаренду или в аренду;
  • роялти – выплаты за использование авторских прав или лицензий.

Пассивный доход тоже считают

Деньги, которые работают без вашего личного участия – тоже объект налога. Это:

  • проценты по банковским депозитам;
  • дивиденды;
  • отдельные виды роялти;
  • прибыль от инвестиций – ценные бумаги, корпоративные права и другие инвестактивы.

Наследство, выигрыш или подарок

Эти ситуации случаются нечасто, но именно здесь украинцы и допускают больше ошибок. В ГНС напоминают: облагаются также:

  • наследие и подарки – по правилам статьи 174 НКУ;
  • выигрыши и призы - в том числе по лотереям и онлайн-акциям;
  • страховые выплаты и отдельные пенсионные поступления – в случаях, предусмотренных законодательством;
  • неустойка, штрафы, пеня и некоторые виды возмещения ущерба;
  • дополнительные блага от работодателя или других лиц. Это, например, когда компания бесплатно предоставляет авто, оплачивает питание, "прощает" вам долг или покрывает какие-то личные расходы - все это считается доходом.

На что следует обратить внимание

Есть ряд "неочевидных" ситуаций, когда к человеку тоже могут возникнуть вопросы налоговой. В налогооблагаемый доход могут попасть:

  • деньги, полученные под отчет или командировки, которые не вернули в определенный срок;
  • задолженность по гражданско-правовым договорам, если истек срок исковой давности и сумма превышает установленный законом размер;
  • доходы от доверительного управления имуществом;
  • отдельные виды пенсий и пожизненного содержания;
  • другие доходы, которые не освобождены от налога статьей 165 НКУ.

Напомним, часть украинцев может не подавать годовую декларацию об имущественном положении и доходах – это касается тех, кто в течение года получал только доходы, с которых налоги уже были уплачены или не подлежат налогообложению.

Ранее РБК-Украина объясняло, по каким ставкам облагаются налогом подарки и наследство в 2026 году - размер налога зависит от степени родства и статуса дарителя.

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