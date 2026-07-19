Эти доходы не скрыть от налоговой: когда есть риск получить штраф

Украинцы обязаны декларировать не только зарплату – Налоговый кодекс определяет широкий перечень доходов, подлежащих налогообложению, включая подарки, выигрыши и аренду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление ГНС в Киевской области.

По Налоговому кодексу под налог на доходы физических лиц (НДФЛ) попадают практически все деньги и неденежные выгоды, получаемые человеком.

Независимо от того, это перевод на карточку, или, скажем, бесплатное пользование чужим авто. Исключение - только доходы, которые прямо освобождены от налога отдельной статьей 165 НКУ.

Деньги за работу

Наиболее очевидный источник, с которого взимают НДФЛ, – это труд. Речь идет о:

зарплату от работодателя;

оплату по договорам ЦПХ (т.е. разовые услуги или выполненная работа по заказу);

отдельные выплаты от ФОП или самозанятых лиц, если это предусмотрено Налоговым кодексом.

Деньги из имущества

Если вы что-то продали, сдали или получили за использование своего – налог тоже есть. Под НДФЛ попадают:

продажа квартиры, машины, другого движимого и недвижимого имущества (в случаях, прописанных статьями 172 и 173 НКУ);

продажа прав – в частности на объекты интеллектуальной собственности;

сдача жилья или иного имущества в аренду, субаренду или в аренду;

роялти – выплаты за использование авторских прав или лицензий.

Пассивный доход тоже считают

Деньги, которые работают без вашего личного участия – тоже объект налога. Это:

проценты по банковским депозитам;

дивиденды;

отдельные виды роялти;

прибыль от инвестиций – ценные бумаги, корпоративные права и другие инвестактивы.

Наследство, выигрыш или подарок

Эти ситуации случаются нечасто, но именно здесь украинцы и допускают больше ошибок. В ГНС напоминают: облагаются также:

наследие и подарки – по правилам статьи 174 НКУ;

выигрыши и призы - в том числе по лотереям и онлайн-акциям;

страховые выплаты и отдельные пенсионные поступления – в случаях, предусмотренных законодательством;

неустойка, штрафы, пеня и некоторые виды возмещения ущерба;

дополнительные блага от работодателя или других лиц. Это, например, когда компания бесплатно предоставляет авто, оплачивает питание, "прощает" вам долг или покрывает какие-то личные расходы - все это считается доходом.

На что следует обратить внимание

Есть ряд "неочевидных" ситуаций, когда к человеку тоже могут возникнуть вопросы налоговой. В налогооблагаемый доход могут попасть: