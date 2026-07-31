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Квартира в ипотеке или "висит" кредит? Как разделить жилье при разводе и что с долгом

09:24 31.07.2026 Пт
3 мин
Правда ли, что все делится поровну и выплат не избежать?
aimg Ирина Костенко aimg Катерина Гончарова
Квартира в ипотеке или "висит" кредит? Как разделить жилье при разводе и что с долгом Раздел жилья при разводе может быть непростым (фото иллюстративное: Getty Images)
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Развод и раздел имущества - всегда стресс. Если общее жилье еще и обременено ипотекой и кредитами, стоит сразу разобраться кто, кому и что именно может быть должен.

Об этом рассказала в комментарии РБК-Украина юрист ЮК "Приходько та партнери" Анна Салиенко.

Главное:

  • Ипотека: разделу жилья при разводе не мешает - оно делится поровну как общая совместная собственность, а обременение "следует" за имуществом, делая другого из супругов "соипотекодателем" (без нарушения прав банка).
  • Кредит: факт пребывания в браке не делает второго из супругов солидарным должником перед банком - кредит становится общим только тогда, когда доказано, что он брался и был использован в интересах семьи.
  • Право на компенсацию: тот из супругов, кто самостоятельно погашает общий долг, имеет право требовать от другого компенсации его доли (как правило - половины).
  • Пути решения: спор с жильем решают обычно через переоформление кредита на одного из супругов с компенсацией другому, продажу квартиры с согласия банка или последующую совместную выплату денег (вместе).
  • Позиция суда: суд может разделить право собственности на квартиру, но не может без согласия банка прекратить ипотеку или изменить должника (по кредиту).

Препятствует ли ипотека разделу

"Ипотека разделу не препятствует", - констатировала эксперт.

Она объяснила, что жилье, приобретенное за время брака, - это "общая совместная собственность независимо от того, на кого оформлена (ст. 60 Семейного кодекса), и делится поровну (ст. 70 СК)".

"По закону Украины "Об ипотеке" обременение не прекращается при смене собственника, а "следует" за имуществом", - сообщила Салиенко.

Следовательно, "когда суд признает за одним из супругов долю в ипотечной квартире, это лицо просто становится "соипотекодателем". И права банка не страдают".

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Что происходит с кредитом

Кредит, по словам юриста, это "отдельный вопрос".

"Нельзя смешивать раздел собственности на квартиру и долю долга", - отметила она.

Салиенко объяснила: "то, что супруги были в браке на момент получения кредита, само по себе не делает второго супруга (который не подписывал договор) солидарным должником перед банком".

"Долг считается общим только тогда, когда доказано, что кредит брался и был использован в интересах семьи (ст. 65 СК)", - подчеркнула специалист.

В качестве примера она привела постановление Большой Палаты Верховного Суда (от 30.06.2020 по делу № 638/18231/15-ц).

"Большая Палата ВС... исходит из презумпции общности интересов супругов, но это касается внутреннего распределения между супругами, а не автоматического "переложения" половины долга на банковского недолжника", - рассказала юрист.

Следовательно, по ее словам, "на практике тот из супругов, кто единолично погашает общий долг, имеет право регрессного требования к другому - на компенсацию его доли в уплаченном (как правило - половины)".

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Как можно решить такой спор

В заключение Салиенко сообщила, что такой спор обычно решают "одним из вариантов":

  • переоформить кредит на одного из супругов с компенсацией другому;
  • продать квартиру с согласия банка, погасить долг, а разницу разделить;
  • оставить совместное обязательство и выплачивать кредит вместе.

"Ключевое: суд делит собственность, но не может без согласия банка прекратить ипотеку или сменить должника", - подытожила юрист.

Напомним, ранее мы рассказывали, как изменилась в 2026 году программа льготной ипотеки "єОселя".

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Важно: Этот материал носит исключительно ознакомительный характер и не является юридической консультацией. РБК-Украина не несет ответственности за действия, совершенные на основе этой информации. В случае необходимости в правовой помощи или толковании законодательства рекомендуем обратиться к квалифицированному юристу.

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