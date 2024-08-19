Какие сроки раздела имущества при разводе и почему не стоит медлить

Большинство пар, решивших расторгнуть брак, сталкиваются с необходимостью раздела имущества . Однако украинское законодательство устанавливает сроки, по которым это необходимо сделать.

РБК-Украина вместе с юристом практики семейного права ЮК "Приходько и Партнеры" Анной Салиенко разбиралось, в какие сроки необходимо оформить раздел имущества и можно ли это сделать до развода.

Процесс разделения имущества может происходить как мирно, через взаимные договоренности, так и в судебном порядке, если стороны не могут прийти к согласию. Важно быть осведомленными о своих правах и обязанностях, чтобы избежать возможных конфликтов.

Сроки для раздела имущества: когда обращаться в суд

Законодательство Украины устанавливает срок, в течение которого можно подать иск о разделе имущества – это так называемая исковая давность, которая обычно составляет 3 года.

Юрист отмечает, что важно знать о том, что отсчет этого срока не начинается автоматически с момента расторжения брака. Он начинается с того момента, когда один из супругов узнал или мог узнать о нарушении своего права на долю в общем имуществе.

Таким образом, если имущество не было разделено сразу после развода, это не означает, что вы лишились права на его разделение. Главное – своевременно выявить нарушение своих прав и обратиться в суд.

Когда делить имущество: до или после развода

Раздел имущества может быть осуществлен как до, так и после официального расторжения брака:

До развода. Супруги могут заключить договор о разделе имущества, являющегося общей совместной собственностью.

"Это позволяет избежать судебных процессов и мирно определить, какая часть имущества принадлежит каждому. Если речь идет о недвижимом имуществе, договор должен быть нотариально удостоверен", – говорит Анна Салиенко.

После развода. Если договориться не удалось, вопрос разрешается в судебном порядке. Суд определяет размер частиц каждого из супругов и осуществляет раздел имущества в соответствии с этими долями. Согласно законодательству, доли имущества обычно равны, даже если один из супругов не имел собственного заработка по уважительным причинам (уход за детьми, обучение и тому подобное).

Что произойдет, если не поделить имущество сразу

Если вы не занялись процессом раздела имущества сразу после развода, это не лишает вас права на это в будущем. Однако существуют определенные риски и сложности, которые могут возникнуть с течением времени.

Юрист отмечает, что со временем стоимость имущества может измениться, что усложнит определение его справедливой стоимости на момент расторжения брака.

Если один из супругов умрет, не разделив имущество, его доля перейдет к наследникам, что может создать дополнительные юридические проблемы.

Также со временем может стать сложнее собрать доказательства, подтверждающие ваше право на определенную часть имущества.