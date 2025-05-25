Сильные пожары и поврежденный дом: какие последствия обстрела Чернигова и области
Этой ночью российские оккупанты нанесли ракетно-дроновой удар по Чернигову и области. В результате обстрела фиксируются пожары в разных локациях в регионе, в областном центре было повреждено здание.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу ГСЧС.
Как проинформировали чрезвычайники, в Черниговской области из-за удара дронами и ракетами ночью было "несколько попаданий в разных районах", и произошли пожары.
Кроме того, добавили спасатели, под вражеский удар также попал сам Чернигов, и в результате атаки "было повреждено здание".
"Информация о пострадавших уточняется", - говорится в заявлении чрезвычайников.
По информации ГСЧС, в Черниговской области фиксировалось возгорание складских помещений и нежилых зданий.
"Самый большой пожар охватил более 1000 кв.м. Привлечено 15 спасателей, 4 ед. техники и ресурсы местных предприятий", - рассказали чрезвычайники.
Кроме того, отдельно горел ангар с углем и нежилое здание.
В ГСЧС обнародовали в сети фото последствий российской массированной атаки на Черниговскую область этой ночью.
Комбинированная воздушная атака 25 мая
Как сообщалось ранее, в ночь на 25 мая российской захватчики нанесли по территории Украины очередной массированный комбинированный воздушный удар. Враг бил ракетами различных типов, а также - дронами-камикадзе. Заметим, что эта атака стала второй подряд после вчерашнего массированного обстрела.
Из-за атаки в ночь на 25 мая сообщалось, в частности:
- о взрывах в Киеве,
- в Харькове,
- в Конотопе и Сумах,
- в Тернополе,
- в Николаеве,
- в Одессе,
- в Чернигове,
- и в Запорожской области.
По состоянию на сейчас известно уже о четырех погибших(1 в Николаеве и 3 в Киевской области) в результате этой комбинированной атаки.
РБК-Украина в отдельном материале собрало все детали о комбинированной воздушной атаке РФ в ночь на 25 мая.
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