Жертвы и пострадавшие: в Киевской области показали последствия массированного обстрела
В Киевской области из-за российской комбинированной воздушной атаки этой ночью известно о трех погибших, количество пострадавших достигает десяти. Были обнародованы кадры с места ликвидации последствий обстрела.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Киевской областной военной администрации Николая Калашника.
О жертвах
По словам чиновника, тела двух людей были обнаружены во время тушения пожара в Обуховском районе.
"Еще один человек погиб в Бучанском районе", - рассказал руководитель администрации.
О пострадавших
Глава КОВА сообщил, что в Белоцерковском районе "осколочные ранения лица получил мужчина 1966 года рождения". Ему была оказана медицинская помощь, обошлось без госпитализации.
Также в Белоцерковском районе пострадало еще 5 человек, среди них - двое детей, сообщил Калашник
"В Фастовском районе пострадали две женщины. Еще два человека пострадали в Бучанском районе. В общем уже фиксируется 10 пострадавших", - передал чиновник.
Ликвидация последствий ударов, фото с места
Глава КОВА также рассказал, что на местах работает ГСЧС, следственно-оперативные группы и медицинские бригады.
"Последствия вражеской атаки фиксируются в Броварском, Белоцерковском, Бучанском, Обуховском районах области. Более подробная информация позже", - говорится в заявлении чиновника.
Также он обратил внимание, что вражеская воздушная атака до сих пор продолжается, и призвал местных жителей не покидать укрытий до отбоя воздушной тревоги.
Последствия комбинированной воздушной атаки со стороны РФ по Киевской области 25 мая (фото: t.me/Mykola_Kalashnyk)
Комбинированная атака ночью 25 мая
Напомним, этой ночью российские оккупанты нанесли по Украине массированные воздушные удары с применением дронов-камикадзе и ракет различных типов. Взрывы раздавались в Киеве, в Харькове, в Николаеве, в Одессе, в Чернигове, а также сообщалось о взрывах в Сумах, в Запорожской и Тернопольской областях. В регионах активно велась работа ПВО.
Подробности о ракетно-дроновой атаке РФ этой ночью РБК-Украина собрало в отдельном материале.
Также добавим, что в Киеве уточнили данные о последствиях вражеского массированного обстрела, в результате которого в столице пострадало 11 человек.
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