Сильні пожежі і пошкоджений будинок: які наслідки обстрілу Чернігова та області

Цієї ночі російські окупанти завдали ракетно-дронового удару по Чернігову та області. В результаті обстрілу фіксуються пожежі у різних локаціях в регіоні, в обласному центрі була пошкоджена будівля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook -сторінку ДСНС.

Як поінформували надзвичайники, у Чернігівській області через удар дронами і ракетами вночі було "кілька влучань у різних районах", та сталися пожежі.

Крім того, додали рятувальники, під ворожий удар також потрапив сам Чернігів, і внаслідок атаки "було пошкоджено будівлю".

"Інформація про постраждалих уточнюється", - йдеться в заяві надзвичайників.

За інформацією ДСНС, в Чернігівській області фіксувалося займання складських приміщень і нежитлових будівель.

"Найбільша пожежа охопила понад 1000 кв.м. Залучено 15 рятувальників, 4 од. техніки та ресурси місцевих підприємств", - розповіли надзвичайники.

Крім того, окремо горів ангар з вугіллям і нежитлова будівля.

У ДСНС оприлюднили в мережі фото наслідків російської масовано атаки на Чернігівську область цієї ночі.

Комбінована повітряна атака 25 травня

Як повідомлялося раніше, у ніч проти 25 травня російській загарбники завдали по території України чергового масованого комбінованого повітряного удару. Ворог бив ракетами різних типів, а також - дронами-камікадзе. Зауважимо, що ця атака стала другою поспіль після вчорашнього масованого обстрілу.

Через атаку у ніч проти 25 травня повідомлялося, зокрема:

Станом на зараз відомо вже про чотирьох загиблих (1 у Миколаєві та 3 у Київській області) в результаті цієї комбінованої атаки.

РБК-Україна в окремому матеріалі зібрало усі деталі про комбіновану повітряну атаку РФ у ніч проти 25 травня.