Погибший и пострадавшие: ГСЧС показала последствия удара россиян по пятиэтажке в Николаеве
В Николаеве из-за российской воздушной атаки в ночь на 25 мая погиб человек, пострадали 5 человек. В жилом доме, куда было попадание из-за вражеского дронового удара, есть разрушения и произошел пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
"В результате ночной атаки БпЛА произошло попадание в пятиэтажный жилой дом. Возник пожар на площади 50 кв.м", - передали спасатели.
В Службе рассказали, что по состоянию на шесть утра было деблокировано тело погибшего мужчины 1948 года рождения.
Кроме того, сообщается, что из-за российского удара пострадали 5 человек, среди них подросток.
"Разрушены два этажа, остальные - повреждены. Из-под завалов спасены две женщины, одна госпитализирована в тяжелом состоянии, с другой работают психологи. Эвакуированы 210 жителей", - рассказали в ГСЧС.
Также чрезвычайники уточнили, что для ликвидации последствий было привлечено 45 спасателей, 9 единиц техники, экстренные службы, сотрудники Красного Креста и полиции.
"Пиротехники обследовали 3 локации - опасных предметов не обнаружено", - добавили в Службе.
Кроме того, чрезвычайники показали в сети фото с места ликвидации последствий дроновой атаки на Николаев этой ночью.
Последствия воздушного удара РФ по Николаеву в ночь на 25 мая (фото: t.me/dsns_telegram)
Массированная воздушная атака РФ на Украину 25 мая
Этой ночью российские оккупанты нанесли по территории Украины очередной массированный комбинированный воздушный удар. Враг бил ракетами различных типов, а также - дронами-камикадзе. Заметим, что эта атака стала второй подряд после вчерашнего массированного обстрела.
Из-за атаки в ночь на 25 мая сообщалось, в частности:
- о взрывах в Киеве,
- в Харькове,
- в Конотопе и Сумах,
- в Тернополе,
- в Николаеве,
- в Одессе,
- в Чернигове,
- и в Запорожской области.
По состоянию на сейчас известно уже о четырех погибших (1 в Николаеве и 3 в Киевской области) в результате этой комбинированной атаки.
РБК-Украина в отдельном материале собрало все детали о комбинированной воздушной атаке РФ в ночь на 25 мая.
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