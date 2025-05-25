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В Киеве прогремела серия взрывов, в столице сбивают вражеские дроны

Киев, Воскресенье 25 мая 2025 00:53
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В Киеве прогремела серия взрывов, в столице сбивают вражеские дроны Фото: в Киеве ведется работа ПВО по вражеским дронам, раздаются взрывы (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве в ночь на 25 мая были слышны взрывы на фоне вражеской атаки с применением дронов-камикадзе. В столице ведется работа противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко и начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.

Взрывы в районе города Киев были слышны около 00:40. Их было несколько, и раздавались они один за другим.

В КГВА заявили о работе ПВО в столице. Данную информацию подтвердил мэр.

"Взрывы в городе. Работают силы ПВО. Столица под атакой вражеских БПЛА. Не пренебрегайте своей безопасностью! Находитесь в укрытиях!" - говорится в заявлении городского головы в Telgegram.

Как уточнил глава КГВА, в воздушном пространстве вокруг Киева фиксируют более десяти вражеских беспилотников, и "также подлетают новые".

"По части дронов над Киевом и окрестностями уже отработали. Но цели еще заходят на столицу. Ночь будет непростой. Есть угроза применения противником большого количества дронов и ракет с бортов стратегической авиации", - рассказал чиновник.

Он также призвал жителей Киева "максимально серьезно относиться к угрозе и находиться в укрытиях".

Новая воздушная атака на Киев

Как сообщалось ранее, в ночь на 25 мая в столице объявили воздушную тревогу на фоне угрозы баллистики, а также из-за вражеских дронов-камикадзе. В КМВА также рассказали, что город - под очередной атакой.

В Воздушных силах ВСУ заявляли о фиксации движения БПЛА противника в направлении Киева, а местные власти предупреждали о возможной работе ПВО. Добавим также, что в Киевской области сбивают ударные дроны противника этой ночью.

Нынешняя воздушная атака на столицу происходит после вчерашней ночной массированной комбинированной атаки, когда российские оккупанты били по Киеву двумя сотнями дронов-камикадзе и 9 баллистическими ракетами.

В результате обстрелов и падения обломков воздушных целей в Киеве были повреждены гражданские объекты - жилые дома, школы, медицинское учреждение, а также ТЦ. В общей сложности пострадали 14 человек в разных районах столицы. Подробнее о последствиях комбинированной атаки на Киев можно узнать вв материале РБК-Украина.

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Киев ПВО Взрывы Атака дронов
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