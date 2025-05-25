В Киеве прогремела серия взрывов, в столице сбивают вражеские дроны

В Киеве в ночь на 25 мая были слышны взрывы на фоне вражеской атаки с применением дронов-камикадзе. В столице ведется работа противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко и начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко .

Взрывы в районе города Киев были слышны около 00:40. Их было несколько, и раздавались они один за другим.

В КГВА заявили о работе ПВО в столице. Данную информацию подтвердил мэр.

"Взрывы в городе. Работают силы ПВО. Столица под атакой вражеских БПЛА. Не пренебрегайте своей безопасностью! Находитесь в укрытиях!" - говорится в заявлении городского головы в Telgegram.

Как уточнил глава КГВА, в воздушном пространстве вокруг Киева фиксируют более десяти вражеских беспилотников, и "также подлетают новые".

"По части дронов над Киевом и окрестностями уже отработали. Но цели еще заходят на столицу. Ночь будет непростой. Есть угроза применения противником большого количества дронов и ракет с бортов стратегической авиации", - рассказал чиновник.

Он также призвал жителей Киева "максимально серьезно относиться к угрозе и находиться в укрытиях".