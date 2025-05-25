В Киеве прогремела серия взрывов, в столице сбивают вражеские дроны
В Киеве в ночь на 25 мая были слышны взрывы на фоне вражеской атаки с применением дронов-камикадзе. В столице ведется работа противовоздушной обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко и начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.
Взрывы в районе города Киев были слышны около 00:40. Их было несколько, и раздавались они один за другим.
В КГВА заявили о работе ПВО в столице. Данную информацию подтвердил мэр.
"Взрывы в городе. Работают силы ПВО. Столица под атакой вражеских БПЛА. Не пренебрегайте своей безопасностью! Находитесь в укрытиях!" - говорится в заявлении городского головы в Telgegram.
Как уточнил глава КГВА, в воздушном пространстве вокруг Киева фиксируют более десяти вражеских беспилотников, и "также подлетают новые".
"По части дронов над Киевом и окрестностями уже отработали. Но цели еще заходят на столицу. Ночь будет непростой. Есть угроза применения противником большого количества дронов и ракет с бортов стратегической авиации", - рассказал чиновник.
Он также призвал жителей Киева "максимально серьезно относиться к угрозе и находиться в укрытиях".
Новая воздушная атака на Киев
Как сообщалось ранее, в ночь на 25 мая в столице объявили воздушную тревогу на фоне угрозы баллистики, а также из-за вражеских дронов-камикадзе. В КМВА также рассказали, что город - под очередной атакой.
В Воздушных силах ВСУ заявляли о фиксации движения БПЛА противника в направлении Киева, а местные власти предупреждали о возможной работе ПВО. Добавим также, что в Киевской области сбивают ударные дроны противника этой ночью.
Нынешняя воздушная атака на столицу происходит после вчерашней ночной массированной комбинированной атаки, когда российские оккупанты били по Киеву двумя сотнями дронов-камикадзе и 9 баллистическими ракетами.
В результате обстрелов и падения обломков воздушных целей в Киеве были повреждены гражданские объекты - жилые дома, школы, медицинское учреждение, а также ТЦ. В общей сложности пострадали 14 человек в разных районах столицы. Подробнее о последствиях комбинированной атаки на Киев можно узнать вв материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.