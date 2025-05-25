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Враг атаковал Николаев ударными БПЛА, раздавались взрывы

Николаев, Воскресенье 25 мая 2025 01:46
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Враг атаковал Николаев ударными БПЛА, раздавались взрывы Фото: в Николаеве были слышны взрывы на фоне дроновой атаки (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Этой ночью в Николаеве была слышна серия взрывов, в сторону города фиксировалось движение российских дронов-камикадзе. Есть данные о вызове за медицинской помощью на фоне вражеской воздушной атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Николаевской ОВА Виталия Кима и на николаевские СМИ.

Заметим, что в Воздушных силах информировали об ударных БПЛА противника, которые двигались в направлении Николаева. Кроме того, также военные фиксировали вражеские беспилотники над городом.

Мэр Николаева Александр Сенкевич в 00:45 заявлял в своем Telegram, что угроза дронов-камикадзе для города - продолжается.

Враг атаковал Николаев ударными БПЛА, раздавались взрывы

Примерно в это время в николаевских пабликах рассказали о взрывах, которые были слышны в районе города. Их было несколько. Также сообщалось о работе ПВО.

Враг атаковал Николаев ударными БПЛА, раздавались взрывы

Между тем начальник ОВА Ким призвал "не считать взрывы в сети". И добавил, что это особенно касается тех, кто "не отличает выходы и приходы".

Позже глава ОВА рассказал, что на место удара вызвали медицинскую помощь.

"Есть вызовы "скорой". Службы работают", - говорится в публикации чиновника.

Обновлено: уточнены последствия вражеской атаки

Мэр Николаева Сенкевич позже рассказал, что из-за российской атаки с применением ударных беспилотников в городе есть повреждения в жилом секторе.

"Работаем, оцениваем последствия. Больше информации - позже", - добавил городской голова.

Ночная воздушная атака

Как сообщалось ранее, вечером в субботу, 24 мая, был зафиксирован запуск со стороны российских оккупантов дронов-камикадзе в сторону Украины. Вражеские ударные БПЛА заходили в воздушное пространство с северного и южного направлений. Сообщалось о работе ПВО в Киевской и Запорожской областях.

Кроме того, на фоне дроновой атаки в Одессе пробовали взрывы, в городе началась работа ПВО.

Также серия взрывов была в Киеве из-за массированной атаки ударных БПЛА врага. В столице в результате обстрела повреждена жилая пятиэтажка в Голосеевском районе, произошел пожар.

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Николаев Взрывы Атака дронов
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