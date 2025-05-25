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В Тернополе из-за ракетного удара повреждено промпредприятие, произошел пожар

Тернополь, Воскресенье 25 мая 2025 05:54
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В Тернополе из-за ракетного удара повреждено промпредприятие, произошел пожар Иллюстративное фото: в Тернополе произошел пожар из-за ракетной атаки 25 мая (t.me/dsns_telegram)
Автор: Владимир Костырин

В Тернополе из-за российского ракетного удара этой ночью, 25 мая, было повреждено промпредприятие и произошел пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал главы Тернопольской ОВА Вячеслава Негоды.

По словам чиновника.в 02:56 в городе Тернополь (промзона) "в результате попадания предварительно крылатой ракеты "Калибр" частично повреждено здание одного из промышленных предприятия с последующим возгоранием".

Так, глава ОВА сообщил о горении в цехе отдельными очагами "на общей площади 1000 кв.м", и добавил, что тушение пожара продолжается.

"Информация о пострадавших не поступала. Повреждены окна в домах на прилегающей территории", - передал чиновник.

Также начальник ОВА проинформировал, что для ликвидации последствий обстрела и "проведения обследований повреждений, нанесенных инфраструктуре и гражданам, привлечены специализированные службы".

Ракетно-дроновая атака РФ на Украину ночью 25 мая

Как сообщалось ранее, этой ночью, как и прошлой, враг нанес по территории Украины массированный комбинированный удар, привлекая для атаки дроны-камикадзе и ракеты различных типов. По данным мониторинговых групп, российские оккупанты били по Украине с бортов стратегической авиации (в воздухе были самолеты Ту-95 и Ту-160), а также из акватории Черного моря (там были 4 ракетоносителя общим залпом до 28 крылатых ракет "Калибров", и атаковал баллистикой.

Сообщалось о взрыве в Киеве, в Харькове, в Николаеве, в Одессе, в Чернигове, в Сумах, в Запорожской и Тернопольской областях. Также в регионах активно велась работа ПВО по вражеским воздушным целям. Известно о пострадавших в Киеве, Харькове и Киевской области (в последней - погибли три человека).

Из-за массированной российской атаки на территорию Украины Польша с союзниками подняли военную авиацию.

Подробности о ракетно-дроновой атаке РФ этой ночью РБК-Украина собрало в отдельном материале.

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