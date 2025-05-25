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Самый массированный удар со времен II Мировой войны: раскрыты последствия атаки на Конотоп

Конотоп, Воскресенье 25 мая 2025 06:17
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Самый массированный удар со времен II Мировой войны: раскрыты последствия атаки на Конотоп Иллюстративное фото: в Конотопе рассказали о последствиях массированной воздушной атаки (facebook.com)
Автор: Владимир Костырин

В Конотопе Сумской области из-за комбинированной воздушной атаки со стороны российских захватчиков некоторые улицы города были обесточены. Также есть разрушения объекта инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Конотопа Артема Семенихина.

По словам городского головы, нынешняя вражеская атака "была самым массированным и комбинированным ударом по нашему городу, пожалуй, со времен 2-й Мировой".

В Конотопе данных о погибших и пострадавших нет.

"Разрушен и так разрушенный объект инфраструктуры города в одном из микрорайонов. Уничтожены даже деревья на территории. Разрушений и повреждений жилого сектора, по состоянию на данный момент, не зафиксировано", - рассказал мэр.

Также он проинформировал, что в Конотопе частично обесточены некоторые улицы города, но "уже в ближайшие часы должно все восстановиться".

Комбинированная воздушная атака ночью 25 мая

Напомним, в ночь на 25 мая российские террористы массированно атаковали территорию Украины дронами-камикадзе и ракетами различных типов. Данная комбинированная атака стала второй подряд после вчерашнего обстрела, когда основной целью врага был Киев.

Сегодня столица также подверглась атаке, как и ряд других городов в разных областях страны. Так, сообщалось о взрывах в Киеве, в Харькове, в Конотопе и Сумах, в Тернополе, в Николаеве, в Одессе, в Чернигове и в Запорожской области.

Кроме того, известно о пострадавших в Киеве, Харькове и Киевской области (в последней - погибли три человека).

РБК-Украина в отдельном материале собрало все детали о комбинированной воздушной атаке РФ ночью 25 мая.

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