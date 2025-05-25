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В Чернигове прогремели взрывы во время тревоги

Чернигов, Воскресенье 25 мая 2025 02:42
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В Чернигове прогремели взрывы во время тревоги Фото: россияне обстреляли Черниговскую область (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В окрестностях Чернигова в ночь на 25 мая были слышны взрывы. Военные сообщали о ракетной опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал начальника Черниговской городской военной администрации Дмитрия Брижинского и Воздушные силы Украины.

Около 2 часов ночи военные воздушных сил Украины сообщили жителям о скоростной цели, которая была зафиксирована на севере Черниговской области.

Уже через несколько минут после этого сообщения начальник Черниговской городской военной администрации сообщил, что в окрестностях города прогремели взрывы.

"Зафиксированы взрывы в окрестностях города. Работает ПВО", - подчеркнул он.

Атака на Украину

В ночь на 25 мая российские оккупанты осуществили ракетные пуски с бортов стратегических бомбардировщиков в сторону Украины. Параллельно с тем страну атаковали дроны.

Заметим, что вечером 24 мая был зафиксирован запуск со стороны российских оккупантов дронов-камикадзе в сторону Украины. Вражеские ударные БПЛА заходили в воздушное пространство с северного и южного направлений. Сообщалось о работе ПВО в Киевской и Запорожской областях.

Кроме того, на фоне дроновой атаки в Одессе пробовали взрывы, а в городе сообщили о работе ПВО.

Также серия взрывов была в Киеве из-за массированной атаки ударных БПЛА врага. В столице в результате обстрела повреждена жилая пятиэтажка в Голосеевском районе, произошел пожар.

Кроме того, в Николаеве прозвучала серия взрывов из-за вражеской атаки с применением дронов-камикадзе этой ночью. В Харькове также были взрывы из-за удара дронов, в городе произошел пожар.

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