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В Харькове из-за обстрела среди пострадавших - ребенок, были прилеты по офису и предприятию

Харьков, Воскресенье 25 мая 2025 03:09
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В Харькове из-за обстрела среди пострадавших - ребенок, были прилеты по офису и предприятию Иллюстративное фото: в Харькове уточнили последствия атаки дронов (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Харькове в результате вражеской воздушной атаки этой ночью, 24 мая, уже известно о трех пострадавших, среди которых есть ребенок. В городе фиксируются повреждения предприятия и офисного здания из-за обстрела.

Как передает РБК-Украина, об этом рассказал мэр Харькова Игорь Терехов.

По словам городского головы, было повреждено остекление в нескольких многоквартирных домах.

"Один ребенок получил ранения осколками стекла, ему оказывается медицинская помощь", - рассказал он.

Кроме того, мэр Харькова сообщал о пожаре на месте одного из "прилетов".

По его словам, в Шевченковском районе "в результате вражеской атаки зафиксировано попадание в офисное здание". При этом там обошлось без возгорания.

Также он рассказал, что в Шевченковском районе города в результате обстрела было зафиксировано попадание в офисное здание.

В три часа ночи городской голова проинформировал, что количество пострадавших в Шевченковском районе уже "возросло до трех человек".

Комбинированная атака ночью 25 мая

Как сообщалось ранее, в субботу вечером в Воздушных силах рассказали, что зафиксировали запуск со стороны войск РФ дронов-камикадзе в сторону Украины. Ударные БПЛА противника заходили в воздушное пространство с северного и южного направлений. Сообщалось о работе ПВО в Киевской и Запорожской областях.

Кроме того, на фоне дроновой атаки в Одессе пробовали взрывы, в городе началась работа ПВО.

Также серия взрывов была в Киеве из-за массированной атаки ударных БПЛА врага. В столице в результате обстрела повреждена жилая пятиэтажка в Голосеевском районе, произошел пожар.

Кроме того, в Николаеве прозвучала серия взрывов из-за вражеской атаки с применением дронов-камикадзе этой ночью. В Харькове также были взрывы из-за удара дронов, в городе произошел пожар. Также сообщалось о работе ПВО в Чернигове, в окрестностях которого были взрывы.

Также заметим, что российские оккупанты запустили из стратегической авиации ракеты для ударов по Украине этой ночью. А также в мониторинговых группах писали о пусках крылатых ракет типа "Калибр" из акватории Черного моря.

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Харьков Атака дронов
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