Шотландия готова отправить свои войска в Украину, но есть условие

В Шотландии заявили о готовности отправить свои войска в Украину в составе миротворческих сил. Условием является заключение мирного соглашения в интересах Украины.
Об этом заявил первый министр Шотландии Джон Суинни, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.
Как отметил лидер Шотландской национальной партии (SNP), участие шотландских войск возможно только если мирное соглашение будет отвечать интересам украинского народа и предусматривать развертывание сил для поддержания безопасности.
"Если будет достигнуто мирное соглашение, приемлемое для народа Украины, которое они считают соответствующим своим интересам, и частично это предусматривает развертывание войск из этой страны в этой ситуации для обеспечения этого мира, тогда я бы это поддержал", - заявил он.
Он также подчеркнул, что российская агрессия должна быть отражена, а независимость Украины - защищена.
При этом Суинни предостерег, что длительный период мира в Западной Европе оказался под угрозой из-за вторжения РФ в Украину. По его словам, нынешнее поколение чувствовало безопасность, которой не знало поколение его родителей, однако война показала хрупкость этих достижений.
"Буквально через несколько дней после вторжения мы начали чувствовать его последствия в собственной общине. Поэтому я опасаюсь, что драгоценное наследие, которое получило наше поколение от страданий Второй мировой войны, сейчас находится под угрозой для будущих поколений", - подчеркнул он.
Великобритания и Франция рассматривают возможность направления до 15 тысяч военнослужащих в Украину в случае заключения мирного соглашения.
Это значительно меньше, чем планы, которые ранее обсуждались в рамках "коалиции желающих".
Турция готова включить свои войска в миротворческую миссию только при условии установления прекращения огня и четкого определения задач и вклада каждой страны.
Германия заявила о готовности поддерживать возможный режим прекращения огня, но без обязательств по отправке собственных войск в Украину.
Канада допускает размещение своих войск после подписания мирного соглашения. Премьер-министр Марк Карни отметил, что первоначальным вкладом Оттавы в гарантии безопасности может стать обучение украинских военных.
Бельгия также подтвердила готовность содействовать обеспечению мира после завершения войны.
Министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил, что после наступления мира страна могла бы направить в Украину несколько сотен своих военных.
В то же время Италия исключила возможность отправки своих войск на территорию Украины в рамках гарантий безопасности. Румыния сообщила, что не будет направлять войска, но готова усилить свой вклад в связи с укреплением безопасности в Черном море.
Тем временем США не подписали совместный документ с Украиной и ЕС по миротворческим силам.