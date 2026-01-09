Шотландия готова отправить свои войска в Украину, но есть условие

Как отметил лидер Шотландской национальной партии (SNP), участие шотландских войск возможно только если мирное соглашение будет отвечать интересам украинского народа и предусматривать развертывание сил для поддержания безопасности.

"Если будет достигнуто мирное соглашение, приемлемое для народа Украины, которое они считают соответствующим своим интересам, и частично это предусматривает развертывание войск из этой страны в этой ситуации для обеспечения этого мира, тогда я бы это поддержал", - заявил он.

Он также подчеркнул, что российская агрессия должна быть отражена, а независимость Украины - защищена.

При этом Суинни предостерег, что длительный период мира в Западной Европе оказался под угрозой из-за вторжения РФ в Украину. По его словам, нынешнее поколение чувствовало безопасность, которой не знало поколение его родителей, однако война показала хрупкость этих достижений.

"Буквально через несколько дней после вторжения мы начали чувствовать его последствия в собственной общине. Поэтому я опасаюсь, что драгоценное наследие, которое получило наше поколение от страданий Второй мировой войны, сейчас находится под угрозой для будущих поколений", - подчеркнул он.