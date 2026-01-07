ua en ru
США не подписали совместное коммюнике с Европой и Украиной по миротворцам, - Politico

Среда 07 января 2026 12:19
США не подписали совместное коммюнике с Европой и Украиной по миротворцам, - Politico Иллюстративное фото: лидеры готовят обязательства по защите Украины (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

После саммита "коалиции желающих" в Париже США не подписали общий документ с Украиной и ЕС о миротворческих силах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

По словам спецпосланника США Стива Виткоффа, "протоколы безопасности в значительной степени согласованы".

Впрочем, как узнало Politico, до подписания совместного документа США так и не дошло.

Более того, детали участия США в многонациональных силах в Украине были удалены из предыдущего проекта, с которым ознакомилось издание Politico.

В предыдущей версии предполагалось, что США обяжутся "поддерживать силы в случае нападения" и помогать разведывательным данным и логистике.

Саммит в Париже

Напомним, 6 января в Париже состоялась встреча Украины, США и стран "коалиции желающих". Стороны подтвердили единство относительно устойчивого мира и договорились о дальнейшей поддержке Киева.

В частности, Германия заявила о готовности помочь с обеспечением режима прекращения огня, однако без отправки собственных войск, в отличие от Франции и Британии.

Так, Украина, Франция и Великобритания подписали декларацию о создании совместной координационной группы.

По словам президента Франции Эммануэля Макрона, новый механизм позволит полностью интегрировать вооруженные силы вовлеченных стран.

Координационная группа будет работать на оперативном уровне во взаимодействии со специальным штабом в Париже. Это должно обеспечить максимальную согласованность действий стран "коалиции желающих" в поддержке Украины.

