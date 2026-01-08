ua en ru
Европа готовит военную миссию в Украине: сколько солдат реально могут отправить

Украина, Британия, Франция, Четверг 08 января 2026 04:50
Европа готовит военную миссию в Украине: сколько солдат реально могут отправить Фото: французские военные (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

Европейские страны пересматривают параметры возможного военного присутствия в Украине на фоне переговоров о мирном урегулировании, существенно снижая численность и меняя формат будущей миссии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию The Times.

Ограниченный контингент вместо масштабной миссии

Великобритания и Франция рассматривают вариант направления в Украину до 15 тысяч военнослужащих в случае заключения мирного соглашения. Эти цифры существенно ниже планов, которые обсуждались ранее в рамках "коалиции желающих".

В Лондоне изначально допускали участие до 10 тысяч британских военных в составе объединенных сил численностью около 64 тысяч человек, однако текущие возможности армии сделали такой сценарий нереалистичным.

По информации военных источников, фактический вклад Великобритании может составить менее 7,5 тысячи солдат, что уже считается серьезной нагрузкой с учетом того, что регулярная армия страны насчитывает около 71 тысячи подготовленных военнослужащих.

Роль Франции и позиция Германии

Франция остается единственной страной, помимо Великобритании, которая публично выразила готовность направить своих военных непосредственно в Украину.

Ожидается, что французские подразделения дополнят общий контингент, при этом размещение планируется в западных регионах страны, вдали от линии фронта.

Несколько источников отмечают, что даже показатель в 15 тысяч военных выглядит оптимистично.

Германия, в свою очередь, рассматривает вариант развертывания войск вблизи Украины — в частности, на территории Польши или Румынии, что позволит участвовать в обеспечении безопасности без прямого присутствия внутри страны.

Формат миссии и задачи

В зависимости от итогов мирных переговоров численность и формат миссии могут меняться. Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что несколько тысяч французских солдат могут быть направлены в Украину в качестве "умиротворяющей силы".

Согласно обсуждаемому плану, британские и французские военные сосредоточатся на подготовке украинской армии и контроле за созданием защищенных объектов для хранения оружия и военной техники, предназначенных для поддержки обороны страны.

Оценки рисков

В оборонных кругах Великобритании полагают, что Россия не станет нарушать соглашение о прекращении огня, достигнутое при посредничестве Дональда Трампа, опасаясь возможной реакции со стороны США.

Напоминаем, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони после заседания "коалиции желающих" в Париже исключила участие итальянских войск в возможных гарантиях безопасности для Украины. При этом, Рим подтверждает поддержку безопасности Украины, но без размещения своих военных на ее территории.

Отметим, что премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что США впервые заявили о готовности рассмотреть предоставление Украине гарантий безопасности, допускающих, в том числе, присутствие американских военнослужащих на ее территории.

