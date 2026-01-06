Италия не будет размещать свои войска в Украине в рамках гарантий безопасности, - Мелони

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони по итогам заседания "коалиции желающих" в Париже исключила отправку итальянских войск в Украину в рамках гарантий безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт правительства Италии.

Отмечается, что Италия неоднократно подчеркивала принципы добровольности участия в отправке сил и соблюдения конституционных процедур для принятия решений в поддержку Украины в случае будущего нападения.

"Подтверждая поддержку Италии безопасности Украины, в соответствии с тем, что всегда делалось, премьер Мелони подтвердила некоторые основные положения позиции итальянского правительства относительно гарантий, в частности исключение использования итальянских войск на территории Украины ", - говорится в заявлении.

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, во вторник, 6 января, в Париже состоялась встреча "коалиции желающих" на уровне лидеров. Ее участники обсуждали формирование общей позиции Украины, ЕС и США, а также возможность размещения иностранных военных после установления перемирия.

По итогам встречи Украина, Британия и Франция подписали декларацию о намерениях по развертыванию сил на украинской территории. Она является первым шагом для размещения в Украине контингента западных стран.

Кроме того, британский премьер Кир Стармер рассказал, что по всей территории Украины после прекращения огня будут созданы военные хабы.

Отметим, зять американского президента Дональда Трампа Джаред Кушнер рассказал, что Украина и США решили большинство проблем в вопросе гарантий безопасности.

Кушнер подчеркнул, что гарантии безопасности были разработаны в течение прошлого месяца в консультациях с украинцами и европейцами. При этом сегодняшняя встреча "коалиции желающих", по его словам, стала "большой вехой" в таких переговорах.