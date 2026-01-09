Шотландія готова відправити свої війська в Україну, але є умова

У Шотландії заявили про готовність відправити свої війська до України у складі миротворчих сил. Умовою є укладення мирної угоди в інтересах України.
Про це заявив перший міністр Шотландії Джон Свінні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.
Як зазначив лідер Шотландської національної партії (SNP), участь шотландських військ можлива лише якщо мирна угода відповідатиме інтересам українського народу та передбачатиме розгортання сил для підтримки безпеки.
"Якщо буде досягнуто мирної угоди, прийнятної для народу України, яку вони вважають відповідною своїм інтересам, і частково це передбачає розгортання військ з цієї країни в цій ситуації для забезпечення цього миру, тоді я б це підтримав", - заявив він.
Він також наголосив, що російська агресія має бути відбита, а незалежність України - захищена.
При цьому Свінні застеріг, що тривалий період миру в Західній Європі опинився під загрозою через вторгнення РФ в Україну. За його словами, нинішнє покоління відчувало безпеку, якої не знало покоління його батьків, проте війна показала крихкість цих здобутків.
"Буквально за кілька днів після вторгнення ми почали відчувати його наслідки у власній громаді. Тому я побоююся, що дорогоцінна спадщина, яку отримало наше покоління від страждань Другої світової війни, зараз знаходиться під загрозою для майбутніх поколінь", - підкреслив він.
Великобританія та Франція розглядають можливість направлення до 15 тисяч військовослужбовців в Україну у разі укладення мирної угоди.
Це значно менше, ніж плани, які раніше обговорювалися в рамках "коаліції охочих".
Туреччина готова долучити свої війська до миротворчої місії лише за умови встановлення припинення вогню та чіткого визначення завдань і внеску кожної країни.
Німеччина заявила про готовність підтримувати можливий режим припинення вогню, але без зобов’язань щодо відправки власних військ в Україну.
Канада допускає розміщення своїх військ після підписання мирної угоди. Прем’єр-міністр Марк Карні зазначив, що початковим внеском Оттави у гарантії безпеки може стати навчання українських військових.
Бельгія також підтвердила готовність сприяти забезпеченню миру після завершення війни.
Міністр оборони Литви Робертас Каунас заявив, що після настання миру країна могла б направити до України кілька сотень своїх військових.
Водночас Італія виключила можливість відправки своїх військ на територію України в межах гарантій безпеки. Румунія повідомила, що не направлятиме війська, але готова посилити свій внесок через зміцнення безпеки в Чорному морі.
Тим часом США не підписали спільний документ з Україною та ЄС щодо миротворчих сил.