ua en ru
Ср, 07 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Венесуэла Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Еще одна страна НАТО допускает отправку своих военных в Украину

Литва, Среда 07 января 2026 22:24
UA EN RU
Еще одна страна НАТО допускает отправку своих военных в Украину Иллюстративное фото: литовские военные (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил, что после наступления мира страна могла бы направить в Украину несколько сотен своих военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

"Точно детализировать я не могу, у нас идет такая дискуссия. Мы обязательно сделаем свой вклад в гарантии безопасности, (...) в случае мира это могли бы быть несколько сотен военных", - отметил он.

Каунас подчеркнул, что не хотел бы раскрывать подробности относительно того, какими конкретно средствами Литва может помочь в обеспечении гарантий безопасности Украины.

"Все очень динамично. Не хотелось бы на чем-то акцентировать внимание, чтобы потом это не выглядело как ложь, вы сами видите, как меняется геополитическая ситуация, как она меняется в разных направлениях", - сказал литовский министр.

Он добавил, что самым главным является приложение усилий всех стран для достижения и обеспечения мира в Украине.

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, 6 января в Париже состоялись переговоры с участием Украины, США и стран "коалиции желающих" относительно гарантий безопасности для Украины в рамках мирного соглашения.

Союзники Украины планируют взять на себя реальные обязательные обязательства, которые будут действовать в случае новой агрессии России. Эти положения заложены в проекте Парижского соглашения о гарантиях безопасности для Украины.

Также представители Украины и США в рамках "коалиции желающих" договорились о конкретных шагах по реализации и контролю режима прекращения огня, однако окончательное продвижение этих договоренностей зависит от позиции России, которая пока не подтвердила готовность их выполнять.

Тем временем Германия выразила готовность присоединиться к обеспечению возможного режима прекращения огня в Украине, но не беря на себя обязательств по направлению войск.

А Бельгия готова предоставить авиацию и флот для обеспечения безопасности Украины после завершения войны.

Кроме того, Канада также допускает размещение в Украине своих войск в случае заключения мирного соглашения. Первоначальным вкладом страны может стать обучение украинских военных.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Литва Гарантии безопасности
Новости
Россия "крутит носом" в переговорах, но союзники могут его открутить, - Зеленский
Россия "крутит носом" в переговорах, но союзники могут его открутить, - Зеленский
Аналитика
Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка